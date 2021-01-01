بالفيديو : سوزوكي جيمني تواجه هامر H2 في تحدي الأراضي الوعرة



سوزوكي سوزوكي

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow المتخصص في السيارات، ظهر فيديو لتحدي الأراضي الوعرة بين سيارتين شهيرتين من فئة SUV، وهما سوزوكي جيمني وهامر H2 القوية الشهيرة، حيث أراد الموقع تحديد إذا كانت سيارة سوزوكي الصغيرة تستطيع منافسة سيارة هامر القوية في هذا التحدي الصعب.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من سوزوكي وهامر، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: