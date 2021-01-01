بالفيديو : كل ما تريد معرفته عن هوندا سيفيك Type R الجديدة كليا



هوندا سيفيك Type R هوندا سيفيك Type R

نشر موقع Carwow الإنجليزي مؤخرا فيديو يستعرض فيه مميزات سيارة هوندا سيفيك Type R الجديدة كليا، والذي تقدمه الشركة كموديل لعام 2023، ويعتبر أولى سيارات الجيل السادس الجديد كليا من هوندا سيفيك Type R الرياضية.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هوندا سيفيك Type R الجديدة كليا وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: