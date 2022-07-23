سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022



سعر الذهب سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بحركة السوق المحلية، وتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1717 دولارا للأوقية.



سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 847 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 988 جنيها.

بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1129 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7904 جنيهات.

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ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةتراجعت أسعار الذهب يوم الإثنين بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.