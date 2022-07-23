تخفض روسيا تدفق الغاز في "نورد ستريم 1" بشدة.. وألمانيا ترد

أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الإثنين، أنه سيخفض شحنات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى 20 في المئة فقط من طاقته.
وكشف "غازبروم" أنه سيوقف توربينا آخرا في خط أنابيب "نوردستريم 1"، الذي يمد ألمانيا بالغاز الطبيعي، للصيانة، وهو ما سينتج عنه انخفاض تدفقات الغاز إلى 20 في المئة.
وقالت الشركة إنه "بسبب توقف التوربين، ستبلغ تدفقات الغاز من خلال خط الأنابيب 33 مليون متر مكعب يوميا، بدءا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش في 27 يوليو، انخفاضا من الطاقة الكاملة البالغة أكثر من 160 مليون متر مكعب يوميا".
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