يطرح واتساب 7 مميزات جديدة خلال أسبوع.. بينها إخفاء الاتصال بالإنترنت

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يعمل تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» دائما على إتاحة العديد من المميزات الجديدة للمستخدمين، تمثل آخرها في إضافة 7 مميزات جديدة خلال الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكره موقع «wabetainfo».



وجرى الإعلان عن 7 مميزات على «واتساب» خلال هذا الأسبوع، حول القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، وهي ميزة متوفرة في التحديث المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة.



7 مميزات طرحها واتساب خلال أسبوع

- قرر «واتساب» إصدار زر تصفية الدردشة غير المقروءة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية، بعد تثبيت WhatsApp beta لتحديث Android 2.22.16.14.

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- يعمل «واتساب» على توفير القدرة على الاستجابة لتحديثات الحالة باستخدام ردود الفعل السريعة، المتوفرة في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظام Android.- يقوم «واتساب» بتطوير الصور الرمزية، الخاصة بالإيموجي على أن تكون متوفرة في التحديث المستقبلي للتطبيق.يعمل واتساب أخيرًا على تطوير ميزة تسمح للمستخدمين بإخفاء حالة الاتصال بالإنترنت ضمن إعدادات الخصوصية، لذلك يجرى إصدار هذه الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق WhatsApp beta لنظام Android.- أصدر «واتساب» عرض معرض معاد تصميمه على WhatsApp beta لنظام التشغيل Windows 2.2227.2.0 من متجر مايكروسوفت.- يعمل «واتساب» على إحضار قائمة بالمشاركين السابقين في المجموعة، لتحديث مستقبلي لتطبيق iOS beta، وسيظهر في هذه القائمة جميع المشاركين الذين غادروا المجموعة خلال 60 يومًا.- كل شخص في المحادثة سيكون قادرًا على الاحتفاظ بالرسائل وإلغاء اختفائها، ولكن واتساب قد يطور أيضًا إعدادًا جديدًا للمجموعة يسمح لمسئولي المجموعة بالحد من هذه الميزة.