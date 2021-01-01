اكتشاف بركة مميتة فى قاع البحر تقتل كل ما يسبح فيها ..مفيهاش أكسجين..

اكتشف العلماء وجود "بركة مميتة" حقيقية في قاع البحر الأحمر، تقتل تقريبًا كل الكائنات التي تسبح فيها، وتم اكتشاف المسبح -الذي تبلغ مساحته 107.00 قدم مربع، أو ما يزيد قليلاً عن حجم كتلة مدينة مانهاتن المتوسطة- من قبل باحثين من جامعة ميامي باستخدام مركبة تعمل تحت الماء عن بعد خلال رحلة استكشافية للجيب الشمالي للبحر عام 2020.
يقع المسبح على عمق 1.1 ميل تحت سطح المحيط، وهو خالي من الأكسجين ومليء بالمحلول الملحي - وهو محلول ملحي عالي التركيز يثبت أنه مميت، وقال الباحث الرئيسي Sam Purkis لـ Live Science ، مع المنشور الذي يصف البرك شديدة الملوحة، بأنها "من بين أكثر البيئات قسوة على وجه الأرض، وأن أي حيوان يندثر في محلول ملحي يصيبه الذهول أو القتل فورًا"، وذلك فقا لموقع "نيويورك بوست".
وتابع بوركيس: "يبدو أن الأسماك والروبيان والأنقليس يستخدمون الماء المالح للصيد"، مدعيًا أن "الحيوانات المفترسة" تكمن بالقرب من البركة القاتلة "لتتغذى على المخلوقات غير المحظوظة" التي تسبح فيها عن غير قصد.
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