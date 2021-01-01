

عصائر مفيدة للجسم عصائر مفيدة للجسم

تبحث العديد من النساء على طريقة للحفاظ على وزن مثالى، وتتبع من أجل ذلك العديد من الطرق والوصفات لخسارة الوزن، مع المحافظة على صحة جيدة، ونقدم لكى طريقة عمل عصائر مفيدة للجسم، بحسب موقع "Stylecraze".



أولًا: عصير البرتقال و الليمون وبذرة الكتان



المكونات:

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( 2 برتقالة كبيرة وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة ذور كتان مطحون ورشة ملح هيمالايا)طريقة تحضيره:يتم تقشير البرتقال واخراج البذور، وتقطيعه، ثم يوضع البرتقال فى الخلاط، وإضافة عصير الليمون وبذور الكتان عليه، ويتم مزجهم جيدًا، ويسكب فى كوب، ويمك وضع القليل من ملح الهيمالايا وتقليبه جيدًا).فوائده:يساعد على إزالة السموم وبذر الكتان يقلل من الكوليسترول السئ، ويعزز الليمون مناعة الجسمثانيًا: عصير الكرفس والكثرى وخل التفاحمكوناته:( كوب كمثرى مفرومة، كوب كرفس مفروم، 2 ملعقة صغيرة خل تفاح، رشة ملح هيمالايا).طريقة تحضيره:(تخلط الكمثرى والكرفس فى الخلاط، ونضيف ملعقة صغيرة من خل التفاح وقليل من الملح، ويقلب جيدًا).فوائده:الكرفس يحتوى على مضادة للأكسدة ويخفض مستوى الدهون بالجسم، ويتحكم فى مستوى السكر بالدم.