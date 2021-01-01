محام يوضح العقوبة القانونية..بعد فيديو التعدي على طفل من ذوي الهمم..

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين من الأخصائيين النفسيين في إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، بالتعدي على أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة «مصاب بالتوحد»، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة لمرتكبي الواقعة؟
عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي خلال حديثه مع «الوطن»، أن التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018، وأن العقوبة التي تنتظر الشخص المتعدي عليهم هي الحبس والغرامة.
غرامة 5 ألاف جنيه
وأضاف المحامي، أن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة طبقا لنص المادة 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، والتي تنص على معاقبة كل عرض شخصا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر مثل الضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!