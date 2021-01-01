تعرف على قصة شاب يرسم لوحات فنية بديعة وهو معصوب العينين بذقنه وقدمه وكوعه بالبحيرة



شاب يرسم لوحات فنية بديعة وهو معصوب العينين شاب يرسم لوحات فنية بديعة وهو معصوب العينين

" احلامى ملهاش حدود ..ونفسى أغير العالم بريشة ألوانى" يمكن لهذه الكلمات البسيطة اختصار رؤية الفنان مصطفى ماضى ابن البحيرة الذى أبهر العالم بلوحاته الفنية التى يرسمها معصوب العينين .



فعندما تزور مدينة إدكو الساحلية بالبحيرة لابد أن يصادفك منهمكا فى إبداعه الفنى وحوله الكثير من الأهالى المنبهرين بلوحاته التى يرسمها بيده وقدمه وذقنه معصوب العينين .



عدسة اليوم السابع رصدت حكاية الفنان الشاب مصطفى ماضى الملقب بساحر الفن الذى أصبح حديث السويشال ميديا خلال الفترة الماضية بعد انتشار فيديوهاته الغريبة بشكل لافت للنظر.

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ويروى ماضى قصه إبداعه الفنى وتجربته الفريدة للرسم معصوب العينين ويقول : بدأت رحلتى الفنية منذ الصغر مع محاولات طفولية للتعبير عن النفس من خلال الرسم بالألوان المختلفة وسرعان ما بدأت الموهبة تتفتح مع الممارسة لتكون أكثر نضجا، مضيفا أنه رغم عدم التحاقه بمعاهد فنية متخصصه إلا أنه واصل تعليم نفسه بنفسه حتى وصل إلى تجربته الإبداعية المختلفة.وأوضح الفنان الشاب أنه تعرض لواقعة كادت أن تتسبب في فقده لبصره تماما ومن يومها و بدأ يتدرب على كيفية الرسم معصوب العينين ليكون أيقونة فى هذا المجال."الرسم هو حياتى ومن يوم الواقعة دى وانا خايف مقدرش ارسم تانى ..علشان كده صممت انى أدرب نفسى على طريقه الرسم وانا مغمض ..والحمد لله حققت نجاحات كبيرة أشاد بيها كل الناس" ،لافتا إلى أنه لم يكتف بتنمية مهاراته للرسم مغمض العينين بل إنه اجتهد لتنفيذ منهج لتعليم الرسم للمكفوفين وكذلك للشباب اللذين فقدوا أطرافهم ليرسموا باقدامهم مثلا او بوجوههم ." بعد ما اتقنت طريقة الرسم وانا معصوب العين فكرت انى أطور الفكره واصمم منهج متكامل لفاقدى البصر علشان يعبروا عن حياتهم بالفن"، وأشار مصطفى ماضى إلى مشاركته فى العديد من المسابقات والمعارض الفنية التى لاقى فيها استحسان الجمهور المتعطش للافكار الجديدة وأنه تواصل مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لعرض منهجه لتعليم الرسم لذوى الهمم.وعن كيفية رسمه لوحاته الفنية وهو معصوب العينين قال الفنان مصطفى ماضى إن هذا المنهج الابداعى يتطلب تدريبات ومهارات مكثفة حتى الوصول إلى الرسم من خلال العقل الباطن واستدعاء الحواس المختلفة لتكون بديلا عن العين المبصره.وبالنسبة لاهم أعماله الفنية قال ماضى ابن البحيرة : إن كل لوحاته تعبر عنه بصدق خلال فتره معينه وان كانت بورتريهات المشاهير لاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور مثل صور لوحات النجم العالمى محمد صلاح وكذلك رسومات الفنانين المصريين والعالميين.وعن طموحه خلال الفترة المقبله أكد ماضى انه يتمنى أن تقوم مؤسسات الدولة بدعم منهجه لتعليم الرسم للمكفوفين وذوى الهمم حتى يكون لهم صوتا ابداعيا مميزا فى المجتمع .