طريقة عمل كبدة اسكندراني في المنزل

طريقة عمل كبدة اسكندراني
كبدة اسكندراني من الأكلات التي يعشق الكثير من الاشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من الأطباق الأخرى، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و المحلات.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كبدة اسكندراني.
مقادير كبدة اسكندراني
كيلو كبدة عصافيري
كوب فلفل رومي مفروم
2فلفل احمر حار شرائح
2فلفل اخضر حار شرائح
2ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كوب عصير ليمون
زيت نباتي
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
2ملعقة كبيرة كمون
ملح
فلفل اسود
طريقة تحضير كبدة اسكندراني
فى ووك ساخن نضع زيت يسخن ثم نضيف الكبدة تشوح مع الفلفل وتقلب ثم نضيف الثوم والتوابل ويمجرد دخولها في السوا نضيف عصير الليمون والتوابل وتقلب على نار عالية وترفع من النار وتقدم .
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