طريقة عمل كبدة اسكندراني في المنزل



طريقة عمل كبدة اسكندراني طريقة عمل كبدة اسكندراني



كبدة اسكندراني من الأكلات التي يعشق الكثير من الاشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن غيرها من الأطباق الأخرى، مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و المحلات.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كبدة اسكندراني.





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مقادير كبدة اسكندرانيكيلو كبدة عصافيريكوب فلفل رومي مفروم2فلفل احمر حار شرائح2فلفل اخضر حار شرائح2ملعقة كبيرة ثوم مفرومنصف كوب عصير ليمونزيت نباتيملعقة كبيرة كزبرة جافة2ملعقة كبيرة كمونملحفلفل اسودطريقة تحضير كبدة اسكندرانيفى ووك ساخن نضع زيت يسخن ثم نضيف الكبدة تشوح مع الفلفل وتقلب ثم نضيف الثوم والتوابل ويمجرد دخولها في السوا نضيف عصير الليمون والتوابل وتقلب على نار عالية وترفع من النار وتقدم .