7 أغسطس موعد التقدم الإلكترونى لامتحانات الدبلومات والمعاهد

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى


أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق في اجتماعه أيضًا، على مواعيد فتح باب التقديم الإلكتروني للتقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد على موقع المجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، مع مراعاة إمكانية مد فترة التقديم مراعاةً لمواعيد ظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة قطاع مستقلة للعلوم البينية لنظر البرامج البينية بالجامعات، وتُقدم الجامعات ترشيحاتها من الأساتذة والخبراء تمهيدًا لصدور قرار بتشكيل هذه اللجنة وبدء عملها خلال الفترة القادمة، وذلك لمواكبة التطور المعاصر في التخصصات العلمية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، بالمقر الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

المصدر: youm7

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