تعرف عليه .. طعام بسيط يعوض عليك نقص فيتامين د



فيتامين د فيتامين د



فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل بمثابة هرمون مؤيد ، ويؤثر على التوازن الهرموني والجهاز المناعي للجسم.



كما أنه يلعب دورًا في امتصاص الكالسيوم في العظام ، لا شك في أن أشعة الشمس هي أكبر مصدر لفيتامين (د)، لكن ، لا يمكن للمرء أن يقف في حرارة الشمس الشديدة لفترة طويلة .



وهناك عدد كبير من الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين (د)، والتي يمكن للمرء الاختيار من بينها والتي لا يعرفها معظمنا.

قد يعجبك أيضا...

أطعمة تعوض نقص فيتامين د1- الفطرالفطر مصدر حيوي لفيتامين د، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين د ، يجب على المرء إدراجه في نظامك الغذائي عن طريق تناوله على الأقل أربع مرات في الأسبوع، كما إنها واحدة من أكثر الأطعمة الصحية الغنية بفيتامين (د)، والتي سترتفع من مستوى فيتامين د بشكل كبير.2- السمكجميع أنواع الأسماك تعتبر مصدرًا عاليًا لفيتامين د، ويلاحظ أن المزيد من الأسماك الدهنية تحتوي على فيتامين د أكثر من الأسماك الأقل دهونا.3- البيضيعتبر البيض مصدرًا غنيًا بفيتامين د ، ويأتي الفيتامين الموجود في البيضة من صفار البيض، لذلك ، من المهم استخدام البيض كله وعدم تجاهل بياض البيض للحصول على جرعة مفيدة من الفيتامينات في جسمك.وتشمل الأعراض الشائعة لنقص فيتامين د ضعف العضلات وانخفاض كثافة العظام وضعف مقاومة الجسم لأمراض معينة، في حالات النقص الحاد ، قد يسبب أيضًا الربو عند الأطفال أو ضعفًا إدراكيًا في سن أكبر ، وعدم تحمل الجلوكوز والتصلب المتعدد.المصدر