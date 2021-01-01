تكشف تسريبات عن اللمحات الأولى لواجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام Android 13



MIUI 14 MIUI 14

كشفت أحدث التسريبات عن اللمحات الأولى لتصميم ومميزات واجهة MIUI 14 التي ترتكز على نظام Android 13.



أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “Xiaomiui” بعض التفاصيل حول واجهة MIUI 14، ولقد رصدت التفاصيل في التعليمات البرمجية، ولقد كانت شاومي قد أطلقت MIUI 12.5 خلال العام الماضي.



ولقد كشف عن الإصدار الجديد من تحديث MIUI 14 الذي يدعم الإصدار القادم من هواتف شاومي “Xiaomi 13?، حيث بدأت العملاق الصيني بالفعل في إختبار Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro، على أن يأتي الإصدارين بنظام تشغيل Android 13 وواجهة MIUI 14.

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ويعرف هاتف Xiaomi 13 Pro الآن برمز”fuxi’”، ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار واجهة MIUI 14، كما تقدم شاومي هذا التحديث لعدد من هواتف وأجهزة الشركة التي تشمل الهواتف التي ترتكز الآن على واجهة نظام تشغيل Android 11.ومن المتوقع أن يشمل التحديث سلسلة هواتف Mi 9، وهواتف Mi 9T و Redmi K20 إلى جانب سلسلة Redmi Note 8،