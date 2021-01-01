ينطلق هاتف OnePlus Ace Pro قريباً برقاقة Snapdragon 8+ Gen1



OnePlus Ace Pro OnePlus Ace Pro

كشفت وان بلس عن تسجيل هاتف OnePlus Ace Pro في AnTuTu عدد 1.14 مليون نقطة مع رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen1.



تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace Pro في السوق الصيني في حدث يعقد في 3 من أغسطس، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن دعم الهاتف برقاقة Snapdragon 8+ Gen1.



ويأتي هاتف OnePlus Ace Pro للسوق الصيني بنفس مواصفات وتصميم هاتف 10T، وقبل الإعلان الرسمي شاركت وان بلس نتائج إختبارات آداء الهاتف في AnTuTu حيث سجل 1141383 نقطة مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهو أعلى آداء للهواتف التي تتضمن هذا المعالج جتى الآن.

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كما كشفت التسريبات على أن هاتف OnePlus Ace Pro يأتي بشاشة E4 AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، أو بدقة 1080 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة.ويتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 12، وواجهة ColorOS 12.1، وبطارية بقدرة 4800 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 150W.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم مستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.