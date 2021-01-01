ينطلق هاتف OnePlus Ace Pro قريباً برقاقة Snapdragon 8+ Gen1

كشفت وان بلس عن تسجيل هاتف OnePlus Ace Pro في AnTuTu عدد 1.14 مليون نقطة مع رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen1.
تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace Pro في السوق الصيني في حدث يعقد في 3 من أغسطس، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن دعم الهاتف برقاقة Snapdragon 8+ Gen1.
ويأتي هاتف OnePlus Ace Pro للسوق الصيني بنفس مواصفات وتصميم هاتف 10T، وقبل الإعلان الرسمي شاركت وان بلس نتائج إختبارات آداء الهاتف في AnTuTu حيث سجل 1141383 نقطة مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهو أعلى آداء للهواتف التي تتضمن هذا المعالج جتى الآن.
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