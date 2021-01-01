إطلاق هاتف Motorola Edge 30 Fusion قريباً

أشارت أحدث التسريبات إلى خطط موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 30 Fusion، حيث أعتمد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC، و3C، وWi-Fi Alliance.
تستعد شركة موتورولا للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola Edge 30 Fusion، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستوى تسعير أقل.
أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Edge 30 Fusion يأتي بميزة دعم الإتصال بشكبات 5G، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف رقاقة Dimensity 900.
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