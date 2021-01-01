إطلاق هاتف Motorola Edge 30 Fusion قريباً

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صورة الخبر: Motorola Edge 30 Fusion
Motorola Edge 30 Fusion

أشارت أحدث التسريبات إلى خطط موتورولا لإطلاق هاتف Motorola Edge 30 Fusion، حيث أعتمد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC، و3C، وWi-Fi Alliance.

تستعد شركة موتورولا للإعلان الرسمي عن هاتف Motorola Edge 30 Fusion، حيث من المتوقع أن يأتي الهاتف بمستوى تسعير أقل.

أيضاً أكدت التسريبات على أن هاتف Edge 30 Fusion يأتي بميزة دعم الإتصال بشكبات 5G، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف رقاقة Dimensity 900.

كما يأتي هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 68.2W، مع بطارية بقدرة 4400 mAh وهي سعة أقل للبطارية مقارنة بالإصدار السابق 20 Fusion الذي تميز بسعة بطارية 5000 mAh.

من جانب أشارت التسريبات إلى أن هاتف 30 Fusion يأتي بسعر 679 يورو، أو سعر 693 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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