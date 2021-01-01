29 يوليو..ذروة شهب دلتا الدلويات ..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن دلتا الدلويات تبدأ من منتصف شهر يوليو حتى أواخر شهر أغسطس و تصل ذروتها ليلة 29 يوليو بمعدل 20 شهابا في الساعة في الأماكن المظلمة.

وأضاف أن هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات مما يسهل رؤية الشهب و مما قد يزيد من رؤية الشهب هو تداخلها مع زخة شهب البرشويات التي ستصل ذروتها ليلة 13 أغسطس.

تابع "تنتج الشهب من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس و تبدأ أجزاء منها في التحطم و تدخل الغلاف الجوي للأرض عند مرور الأرض في مدارها خلال هذا الحطام و يحدث إحتكاك بجزيئات الهواء و تحترق.

ذكر "يمكن رؤية شهب دلتا الدلويات في إتجاه كوكبة الدلو في الجزء الجنوبي من السماء.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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