29 يوليو..ذروة شهب دلتا الدلويات ..

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن دلتا الدلويات تبدأ من منتصف شهر يوليو حتى أواخر شهر أغسطس و تصل ذروتها ليلة 29 يوليو بمعدل 20 شهابا في الساعة في الأماكن المظلمة.
وأضاف أن هذا العام سيكون القمر محاقا عند ذروة زخة شهب دلتا الدلويات مما يسهل رؤية الشهب و مما قد يزيد من رؤية الشهب هو تداخلها مع زخة شهب البرشويات التي ستصل ذروتها ليلة 13 أغسطس.
تابع "تنتج الشهب من المذنبات أو الكويكبات عندما تقترب من الشمس و تبدأ أجزاء منها في التحطم و تدخل الغلاف الجوي للأرض عند مرور الأرض في مدارها خلال هذا الحطام و يحدث إحتكاك بجزيئات الهواء و تحترق.
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