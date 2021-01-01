لا تستخدم الهواتف الذكية مطلقا أثناء الشحن

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تتعرض جميع الهواتف الذكية للتلف مع مرور الوقت وتكون عرضة للتضرر، وبعضها يدوم لفترة أطول من البعض الآخر، ويعتمد ذلك على مدى اهتمامك بجهازك.



وللحفاظ على هاتفك الذكي من التلف وصحة البطارية لفترة طويلة، كشف موقع Depor، عن سبب عدم التوصية باستخدام الهواتف الذكية عندما تكون موصولة بمقبس الكهرباء أثناء عملية الشحن، إليك الأسباب:





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\كثيرا ما تتعرض الهواتف الذكية للانفجار أثناء الشحن، وهذا يعد خطرا كبيرا، فإذا كنت معتادا على استخدام هاتفك أثناء توصيله بمنفذ الشحن، فسوف يتسبب ذلك في تدهور بطارية الجهاز بشكل أسرع، على سبيل المثال: إذا كان هاتفك الذكي عند استخدامه لأول مرة تدوم بطاريته لمدة 8 ساعات من تشغيله، ستصل الآن إلى 4 ساعات أو أقل، إذا قمت باستخدامه أثناء شحنه.وبالإضافة إلى ذلك، هناك جانب سلبي آخر وهو أن هاتفك سيستغرق وقتا أطول حتى يتم شحنه بالكامل لتصل إلى 100?، وذلك، نظرا لأنك تستهلك الطاقة التي تذهب إلى البطارية أثناء عملية الشحن.وإذا كنت تستخدم هاتفك الذكي أثناء الشحن لتشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب، أو الرد على المكالمات الهاتفية لدقائق طويلة، وما إلى ذلك، حيث إن جميع هذه المهام تتطلب كمية كبيرة من الذاكرة العشوائية.وفقا للمعلومات التي قدمها تطبيق AccuBatteryit، المصمم للحفاظ على البطارية والمستند إلى دراسات علمية، فإن شحن الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وأيضا تلك التي تعمل بنظام iOS، بنسبة تصل إلى 80? هو الحل الأمثل للحفاظ على عمر الهاتف الذكي، مما يجعله يمتد بنسبة 211?، لأن شحنه من 0 إلى 80? يكلف 0.26 دورة تآكل مقارنة بـ شحنة كاملة (دورة واحدة).تذكر أن معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، تدعم فقط ما يصل إلى 500 دورة شحن، ويتم استهلاك دورة الشحن عند شحن هاتفك الذكي من 0? إلى 100?، على سبيل المثال: إذا قمت بشحن هاتفك الخلوي مرتين في يوم واحد حتى 50?، وهذا يعادل دورة الشحن.