تنقل بكين وحدة معملية لمحطتها الفضائية بأقوى صاروخ



محطتها الفضائية محطتها الفضائية

أطلقت الصين، الأحد، الوحدة المعملية الثانية من ثلاث وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة، في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام.



وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي، الوحدة المعملية "ونتيان التيتزن"، والتي يبلغ وزنها 23 طنا، على متن "لونغ مارش 5 بي"، أقوى صاروخ صيني، في الساعة 6:22 بتوقيت غرينتش، من مركز "ونتشانغ" الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية.



وهلل الطاقم الفضائي الذي يراقب الإطلاق من غرفة تحكم، وصفقوا عندما انفصلت "ونتيان" عن الصاروخ، بعد نحو عشر دقائق من إطلاقه، وفقما ذكرت "رويترز".

قد يعجبك أيضا...

ويبلغ طول وحدة "ونتيان" 17.9 متر، وسيتمكن رواد الفضاء من إجراء تجارب علمية عليها.وبدأت الصين بناء المحطة الفضائية في أبريل 2021 بإطلاق الوحدة "تيانخه"، وهي مقر الإقامة الرئيسي في الرحلة الأولى، من 11 رحلة مأهولة وغير مأهولة من المقرر القيام بها.