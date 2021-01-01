تنقل بكين وحدة معملية لمحطتها الفضائية بأقوى صاروخ

أطلقت الصين، الأحد، الوحدة المعملية الثانية من ثلاث وحدات إلى محطتها الفضائية الدائمة، في واحدة من المهام الأخيرة اللازمة لاستكمال الموقع المداري بحلول نهاية العام.
وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي، الوحدة المعملية "ونتيان التيتزن"، والتي يبلغ وزنها 23 طنا، على متن "لونغ مارش 5 بي"، أقوى صاروخ صيني، في الساعة 6:22 بتوقيت غرينتش، من مركز "ونتشانغ" الفضائي بجزيرة هاينان الجنوبية.
وهلل الطاقم الفضائي الذي يراقب الإطلاق من غرفة تحكم، وصفقوا عندما انفصلت "ونتيان" عن الصاروخ، بعد نحو عشر دقائق من إطلاقه، وفقما ذكرت "رويترز".
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