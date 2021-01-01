اختبار الألواح الشمسية تطفو على سطح البحر ..للاستفادة من مساحة المحيط..



الألواح الشمسية الألواح الشمسية

يعمل مهندسون من شركة سولار داك الهولندية النرويجية الناشئة على تطوير ألواح شمسية ضخمة قادرة على الانزلاق فوق الأمواج "مثل السجادة" في بحر الشمال.



تعد الألواح جزءًا من مشروع تجريبي للاستفادة من مساحة المحيط التي تبلغ 139 مليون ميل مربع على كوكب الأرض لتوليد الطاقة.



Merganser - أول حديقة شمسية عائمة - سيتم تركيبها في المياه قبالة أوستند، بلجيكا وستبلغ طاقتها القصوى 500 كيلوواط.

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يتم تمويل المشروع من قبل شركة الطاقة الألمانية العملاقة RWE، التي تأمل في تسويق التكنولوجيا اعتبارًا من العام المقبل إذا نجح المخطط.يقول كوين برجرز، الرئيس التنفيذي لشركة SolarDuck: "تتطلب الحاجة إلى طاقة آمنة ومستدامة وبأسعار معقولة إجابات جديدة وفورية من الصناعة في أوروبا وأيضًا على مستوى العالم.تعد SolarDuck جزءًا من هذه الإجابة، حيث تنقل الطاقة الشمسية إلى حدودها التالية، المحيطات.إن عرض تقنية SolarDuck القوية في ظروف بحر الشمال القاسية سيمكننا من نشر التكنولوجيا عمليًا في أي مكان في العالم.نشرت SolarDuck بنجاح لوحتها التجريبية الداخلية، "King Eider" ، في نهر الراين في أبريل الماضي.تم تنفيذ الطاقة الشمسية العائمة بنجاح داخليًا وقريبًا من الشاطئ ، ولكن يجب أن تكون الألواح التي تم نشرها بعيدًا عن الشاطئ قادرة على تحمل الظروف القاسية.ويشمل ذلك الرياح العاتية والأمواج القوية والتآكل من مياه البحر.طورت SolarDuck منصة على شكل مثلث من الألواح الشمسية ، مصممة لتطفو على ارتفاع عدة أقدام فوق المياه القاسية وتتبع الأمواج الموجودة تحتها.هذا يسمح لها بالحفاظ على مكوناتها الكهربائية جافة ونظيفة ومستقرة وتأمين الهيكل شبه الغاطس.حصل التصميم على أول شهادة في العالم للطاقة الشمسية العائمة البحرية من قبل هيئة الاعتماد الفرنسية Bureau Veritas.قال سفين أوتيرموهلين، الرئيس التنفيذي لشركة Wind Offshore بالنسبة للبلدان ذات متوسط ??سرعات الرياح المنخفضة ولكن الإشعاع الشمسي العالي، فإن هذا يفتح فرصًا جذابة.