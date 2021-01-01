حدّث "آيفون" الآن.. آبل تحث المستخدمين على ذلك، فما السبب؟!



آيفون آيفون

تحث آبل مستخدمي "آيفون" على تنزيل أحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بها، iOS 15.6، لأنه يتضمن تصحيحات لـ 39 نقطة ضعف تعمل مثل النوافذ المفتوحة للمتسللين.



وخُصّصت التصحيحات لعيوب أمان الذاكرة، وبعضها يعرض المستخدمين لهجمات تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد. وبينما تسمح الثغرات الأمنية الأخرى للممثلين السيئين بتتبع الأجهزة، قم بإنهاء الوصول إلى شبكة WiFi والوصول إلى البيانات الحساسة في مكتبة صور iCloud.



ويمكن تنزيل iOS أو iPadOS 15.6 بالانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

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وإلى جانب تصحيح الثغرات الأمنية، يعمل نظام iOS 15.6 الجديد على إصلاح العيوب في النظام مثل تلك التي تظهر بشكل غير صحيح للمستخدمين أن مساحة التخزين لديهم ممتلئة أو كيف تعود علامة تبويب في Safari إلى صفحة سابقة من تلقاء نفسها.وتلاحظ آبل أن جميع أجهزة "آيفون" التي تعمل بسلاسة على iOS 14 قادرة على استخدام iOS 15، والذي يتضمن iPhone 6s وأي هواتف ذكية تم إنتاجها بعد ذلك، وفقا لتقارير "فوربس". وليس من الواضح كم من الوقت كانت العشرات من الثغرات الأمنية تصيب الأجهزة، حيث تقول آبل إنها "لا تكشف أو تناقش أو تؤكد مشكلات الأمان حتى يتم إجراء تحقيق وتتوافر التصحيحات أو الإصدارات".ومع ذلك، فقد شارك عملاق التكنولوجيا في قائمة بجميع الميزات المتأثرة، وكيف أنها معرضة للخطر، وكيفية معالجة المشكلة.ولم تعلن الشركة عن استغلال أي من المشكلات بنشاط كما فعلت في مايو 2021 عندما تم اكتشاف تعرض WebKit للخطر.وهذه الميزة عبارة عن محرك عرض يساعد المستخدمين في الحصول على أقصى استفادة من الإنترنت على الأجهزة.ويأتي إطلاق iOS 15.6 قبل بضعة أشهر فقط من إطلاق نظام iOS 16 من آبل - والذي يحدث عادة في الخريف.وتم الإعلان عن نظام التشغيل القادم في 6 يونيو في مؤتمر آبل السنوي للمطورين العالميين (WWDC).ووصف نظام التشغيل iOS 16 بأنه يحتوي على "أكبر تحديث على الإطلاق" لشاشة القفل والذي سيجعل من السهل تغيير صور خلفية شاشة القفل ولون وتصميم خطوط العرض.ويمكن للمستخدمين تخصيص شاشة القفل بالضغط مع الاستمرار لإظهار مجموعة مختارة من الأدوات، كل منها يعرض صورة مختلفة.وباستخدام شاشة القفل الجديدة، تم نقل الإشعارات إلى أسفل الشاشة، ما يعني أنها لم تعد تغطي الشاشة بالكامل.وتظهر المعلومات المعروضة على شاشة القفل، مثل الوقت والتاريخ، أيضا خلف الموضوع في الصورة وليس أمامها - ما يعني أن معلومات العرض لن تحجب صورة شاشة القفل المحبوبة لأفراد عائلتك.