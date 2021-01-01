خاصية جديدة من واتساب.. تكشف "الهاربين" من المحادثات الجماعية

تركز شركة "واتساب" كثيرا هذا العام، على تطوير خاصية المحادثات الجماعية، ووفقا للأخبار الأخيرة، فأن خاصية جديدة ستضاف لقائمة التغييرات على المحادثات الجماعية.
وتشمل المحادثات الجماعية على "واتساب" ثلاثة أشخاص أو أكثر، ويتيح لك التطبيق الدخول في أكثر من مجموعة، تجمع كل منها الأصدقاء والعائلة.
ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، سيتيح التطبيق للمستخدم اكتشاف الأعضاء السابقين في كل محادثة جماعية، حتى وإن كانوا قد غادروا المجموعة.
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