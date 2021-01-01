تعلن مازيراتي عن سيارة السباقات Project24

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مازيراتي

كشفت رولز رويس عن سيارة السباقات Project24 على أساس السيارة الإنتاجية MC20.

استوحت مازيراتي تصميم Project24 من شعار الشوكة الثلاثية، ولم تكشف الشركة عن التصميم الداخلي الذي يتوقع أن يحتوي على مقاعد حاضنة بأحزمة أمان من 6 نقاط مع قفص حماية بالإضافة لكونسول وسطي مخصص ولوحة معلومات خاصة.

تستفيد مازيراتي Project24 من هيكل كربون فايبر محسن لأجل الأداء على الحلبات، وحصل محركها الأساسي 3.0 لتر V6 على ترقيات لينتج 730 حصان بزيادة ملحوظة عن الـ621 حصان المتوفرة لـMC20. ومن ناحية أخرى خفضت الشركة الوزن لأقل من 1,250 كيلوغرام. تنتقل القوة للمحور الخلفي من خلال ناقل حركة تسلسلي من 6 سرعات وتوفر مكابح بريمبو عالية الأداء.

ستنتج الشركة 62 نسخة فقط من السيارة، ولم تعلن عن أسعارها أو مواعيد تسليمها للعملاء. ولكنها أكدت أن الملاك سيحصلون على خدمات خاصة وميزات حصرية من مراكز الخدمة.

المصدر: سعودى شفت

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