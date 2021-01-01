تكشف لكزس عن IS 500 Sport Performance بقوة 475 حصان لليابان

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IS 500 Sport Performance

أعلنت لكزس عن الفئة الأفوى من صغيرتها الرياضية، IS 500 Sport Performance والتي حصلت على محرك V8 وتحسينات رياضية لخصائص القيادة.

في المواصفات اليابانية، ينتج محركها سعة 5.0 لتر V8 قوة 475 حصان وعزم 535 نيوتن-متر، أي أنها تنتج 3 حصان أكثر من النسخة العالمية، ويذهب العزم للمحور الخلفي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. أيضاً، تتميز IS 500 Sport Performance بمكابح رياضية قياس 356 ميليمتر في الأمام و323 ميليمتر في الخلف، وتوفر نظام تعليق رياضية متكيف.

ستتوفر لكزس IS 500 F Sport Performance في اليابان الشهر القادم، وستطلق الشركة نسخة “الإصدار الأول” بعدد 500 سيارة فقط. وستعلن عن الإسعار في وقت لاحق.

المصدر: سعودى شفت

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