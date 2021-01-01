زياده أسعار سيارات جاك JS3 موديل 2022



سيارات جاك JS3 سيارات جاك JS3

أقرت مجموعة القصراوي جروب، الوكيل المحلي للعلامة الصينية جاك في مصر، زيادة سعرية جديدة لسيارات جاك JS3 موديل 2022، بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه.



وتنتمي سيارات JS3 إلى فئة السيارات المتعددة الاستخدامات الـSUV، حيث قفزت أسعار الفئة الأولى من موديل 2022 بعد الزيادة إلى 355 ألف جنيه مقابل 345 ألفاً سابقاً، بينما لم تتوفر الفئة الثانية من السيارة، وذلك بحسب القائمة السعرية المعلنة من الشركة.



مواصفات جاك JS3 موديل 2022

وتعتمد سيارات جاك JS3، على محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1600 سي سي، يولد قوة 115 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.5 لتر، وذلك عند سير مسافة تصل إلى 100 كم.

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وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة منها الوسائد والستائر الهوائية، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وزر تشغيل/إيقاف المحرك، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة التحكم عند صعود المرتفعات، وحساسات ركن خلفية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة.