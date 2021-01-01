تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2022

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تويوتا بيلتا

تستمد السيارة تويوتا بلتا ، قوتها من محرك يسع 1500 سي سي ويعطي قوو 103 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، كما زودت بتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي توريجن بيم.

وتضم السيارة تويوتا بلتا 2022 ، عدد من وسائل الامان والحماية من اهمها فرامل ABS وEBD واثنين من الوسائد الهوائية في الأمام ونظام حماية من السرقة ايموبليزر.

وجاء سعر تويوتا بيلتا 2022 الفئة الأولى بسعر 320 ألف جنيه، بدلاً من 285 ألف جنيه ، أما الفئة الثانية بسعر 365 ألف جنيه، بدلاً من 320 ألف جنيه.

المصدر: Nile Motors

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