سعر الذهب اليوم الإثنين 25 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين، استقرارًا، متأثرًا بحجم العرض والطلب، وبتعاملات البورصة العالمية، وقد سجل عيار 24 نحو 1129 جنيها.



سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 660 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 نحو 847 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 988 جنيها، بينما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1129 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7904 جنيهات، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

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مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99 %.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةشهدت تعاملات الذهب الأسبوعية، تحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ 6 أسابيع، حيث أدى التراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار إلى تعزيز جاذبية السبائك التي لا تدر عائدات باعتبارها ملاذًا آمنًا مع استمرار المخاطر الاقتصادية.أسعار الدولار في البنوك اليومشهدت أسعار الدولار، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة، حيث سجل نحو 18.89 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع.