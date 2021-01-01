تعرف على كل مايخص الجيميل والهوتميل وكيفية إنشاء حساب جديد



جيميل جيميل

إذا كنت تبحث عن كيفية انشاء حساب بريد إلكتروني جديد على Gmail أو Hotmail للاستفادة من جميع خدمات شركة جوجل ومايكروسوفت أو استخدامه للأغراض الشخصية والتجارية، فسوف نوضح كيفية انشاء الحساب بالخطوات، فبمجرد أن يكون لديك حساب يمكنك البدء في إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني.



في هذا المقال سوف نوضح الطريقة الصحيحة لانشاء حساب جيميل وحساب هوتميل وذلك من خلال الهاتف المحمول ومن خلال الكمبيوتر.



معلومات عن موقع جيميل

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يعتبر موقع جيميل Gmail من أكبر المواقع التي تقدم خدمة البريد الإلكتروني بشكل مجاني تماماً، حيث أطلقت شركة جوجل خدمة البريد الإلكتروني جيميل عام 2004 وتم تطوير هذه الخدمة لتكون في 2007 من أفضل الخدمات التي تقدمها الشركة.ديل تطلق اللاب توب G16 لعشاق الألعاب "القومي للاتصالات" يقدم منحة مجانية للمهارات السحابية بالتعاون مع "أمازون" كل مايخص الجيميل والهوتميل وكيفية إنشاء حساب جديدما هي مميزات جيميل؟منصة جيميل من أهم المنصات في الوقت الحالي، حيث تحتوي المنصة على الكثير من المميزات الرائعة التي يحتاج إليها المستخدمين، وتكون المميزات على النحو التالي:? توفر شركة جوجل مساحة تخزين بسعة 15 جيجا بايت والتي يمكن خلالها تحميل الملفات ومشاركتها مع الأخرين.? توفر شركة جوجل حماية قوية على الحسابات الإلكترونية، كما يمكن ربط الحساب برقم الهاتف وتفعيل ميزة التحقق بخطوتين للتأكد من حماية البريد الإلكتروني الخاص بك.? بواسطة البريد الإلكتروني من جيميل سوف تستمتع بجميع الخدمات الإضافية المرتبطة بالحساب مثل خدمة التخزين السحابي وخدمة office وغيرها من الخدمات.? يمكن إنشاء حساب جيميل احترافي للتواصل به مع الشركات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم.? تدعم منصة جيميل أكثر من 40 لغة حول العالم مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأسبانية وغيرها من اللغات.? يمكن التواصل مع الآخرين عبر مكالمات الفيديو عن طريق جوجل ميت.? قامت شركة جوجل بتوفير تطبيق جيميل على نظامي التشغيل اندرويد وايفون.? يتمتع منصة جيميل بدرجة عالية من الحماية، حيث أن التشفير الخاص بها يكون من نوع HTTPS.كيفية انشاء حساب جيميل من خلال الكمبيوترتعتبر خطوات إنشاء حساب على الجيميل من الخطوات البسيطة السهلة التي يمكن تنفيذها، والتي تكون على النحو التالي:? قم بالدخول إلى حساب جيميل من هنا.? قم بالضغط على زر (الحصول على Gmail) المتواجدة على أحد جانبي الشاشة.? سوف يتم فتح نافذة جديدة والتي من خلالها يمكن إضافة بيانات الحساب الخاص بك مثل الاسم واسم المستخدم وكلمة المرور وغيرها.? بعد تسجيل البيانات قم بالضغط على زر (التالي).? سوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة لاكتمال عملية تسجيل البيانات، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للاسترداد وتاريخ الميلاد والجنس.? بعد الانتهاء من تدوين جميع هذه البيانات قم بالضغط على زر (التالي).? سوف يتم فتح صفحة الخصوصية والبنود، بعد ذلك قم بالضغط على زر (أوافق).? بهذه الطريقة سوف قد تم انشاء حساب جيميل من خلال الكمبيوتر.كيفية انشاء حساب جيميل من خلال الهاتف المحمولقد وضحنا كيفية انشاء حساب جيميل من خلال الكمبيوتر، فيما يلي الخطوات الصحيحة لإنشاء حساب جيميل من خلال الهاتف المحمول:? قم بتثبيت تطبيق جيميل على الهاتف المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد أو ايفون.? قم بالدخول للتطبيق، سوف يطلب منك تسجيل الدخول بحساب تم إنشائه مسبقاً أو انشاء حساب جيميل جديد.? بعد الضغط على انشاء حساب جيميل جديد، سوف يتم فتح نافذة جديدة لإضافة البيانات الخاصة بك مثل الاسم واسم المستخدم وكلمة المرور.? بعد الضغط على زر (التالي) يجب عليك تسجيل باقي البيانات التي يحتاجها الحساب لإتمام عملية إنشاء الحساب.? بعد ذلك قم بالموافقة على سياسة الخصوصية، ثم الضغط على زر (أوافق).? بهذه الطريقة سوف يتم إنشاء حساب جيميل بسهولة من خلال الهاتف المحمول.معلومات عن موقع هوتميلهوتميل يعرف الان بـ أوت لوك والذي يعتبر من أقدم مواقع البريد الإلكتروني، حيث تم نشأت الهوتميل عام 1997 على يد رجل الأعمال صابر باتيا وجاك سميث، وبعد أن وصل عدد مستخدمي هوت ميل إلى 8 مليون مستخدم قامت شركة مايكروسوفت بشراء المنصة بقيمة 400 مليون دولار.ما هي مميزات خدمة هوتميل؟تقدم خدمة هوتميل الكثير من المميزات الرائعة التي يحتاج إليها الكثير من المستخدمين، وتكون المميزات على النحو التالي:? يعتبر منصة هوتميل من بين خدمات ميكروسوفت المجانية.? تقدم الشركة خدمة التخزين السحابي والتي تكون مرتبطة بالبريد الإلكتروني، وتكون مساحة التخزين السحابي 5 جيجا بايت، والتي يمكن خلالها رفع الملفات ومشاركتها مع الأخرين.? يمكن ربط حساب هوتميل مباشرة مع المنصات المختلفة مثل سكايب إحدى منتجات شركة مايكروسوفت، ولينكد ان وشركة جوجل وتويتر وغيرها.? يتوفر تطبيق أوتلوك أو ما يعرف سابقاً باسم هوتميل، على نظامي التشغيل اندرويد وايفون.? تقدم شركة مايكروسوفت الحماية الكاملة لحسابات البريد الإلكتروني من التجسس والاحتيال.? من خلال البريد الإلكتروني على هوتميل يمكن الاستفادة بجميع الخدمات المجانية والمدفوعة لشركة مايكروسوفت.? يمكن الاستفادة بجميع برامج الأوفيس أون لاين بعد إنشاء حساب على أوتلوك.? تعتبر منصة الاوت لوك منصة رسمية للتواصل مع الشركات العالمية.? واجهة الموقع والتطبيق بسيطة ويمكن لجميع المستخدمين من استخدامها.? التطبيق متعدد اللغات ويمكن تغيير لغة التطبيق للغة العربية أو اللغة الإنجليزية بسهولة.كيفية انشاء حساب هوتميل بواسطة الكمبيوتركما ذكرنا من قبل أن هوتميل تعرف الان بالاوتلوك، فيما يلي سوف نتعرف على كيفية انشاء حساب على الهوتميل:? قم بالدخول إلى الموقع الرسمي outlook من هنا.? قم بالضغط على زر (إنشاء حساب جديد).? سوف يطلب منك الموقع تسجيل اسم المستخدم للحساب الخاص بك.? كما يعرض عليك الموقع اختيار الدومين باسم (outlook ) أو (hotmail)، ثم الضغط على زر (التالي).? سوف يطلب منك الموقع إنشاء كلمة مرور للحساب الخاص بك.? بعد ذلك قم بإضافة الاسم الأول والاسم الأخير، ثم تاريخ الميلاد والدولة، ثم الضغط على زر (التالي).? سوف تستغرق عملية إنشاء الحساب بعض الوقت.? قد يطلب منك التطبيق حل الاختبار أو ما يعرف بالكابتشا وذلك للتأكد أن الحساب يمتلكه شخص.? بعد ذلك سوف يتم انشاء حساب هوتميل بنجاح.كيفية انشاء حساب هوتميل بواسطة الهاتف المحمولخطوات انشاء حساب على هوتميل بواسطة الهاتف المحمول، تكون لحد كبير خطوات إنشاء الحساب على الكمبيوتر، وتكون خطوات إنشاء الحساب على الهاتف المحمول تكون على النحو التالي:? قم بفتح تطبيق أوتلوك من خلال الهاتف المحمول.? سوف يطلب منك التطبيق انشاء حساب هوتميل جديد.? قم بإضافة اسم المستخدم الخاص بالبريد الإلكتروني الخاص بك، ويجب العلم أنه يمكن استخدام البريد الإلكتروني الخاص بشركة جيميل.? بعد ذلك سوف يطلب منك التطبيق إضافة كلمة المرور، ثم الضغط على زر (التالي).? قم بإضافة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني، ثم الضغط على زر (التالي).? بعد ذلك سوف يتم إنشاء الحساب تلقائياً والاستمتاع بجميع خدمات شركة مايكروسوفت.? بهذه الطريقة سوف يتم انشاء حساب على هوتميل من خلال الهاتف المحمول.في النهاية، يبحث الكثير من المستخدمين عن الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب جيميل وحساب هوتميل في هذا المقال قد وضحنا كيفية انشاء حساب جيميل وانشاء حساب هوتميل من خلال الهاتف المحمول ومن خلال الكمبيوتر.