طريقة استعادة المحتوى المحذوف بتطبيق Instagram

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يبحث الكثير من مستخدمى Instagram على طريقة لاستعادة المحتوى الذي قاموا بحذفه من حسابهم على Instagram سواء بالخطأ أو لأسباب أخرى ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة استعادة المحتوى المحذوف من تطبيق Instagram.



تطبيق Instagram

- فتح تطبيق Instagram ثم الضغَط على صورة الملف الشخصي في الزاوية السفلية اليسرى للانتقال إلى الملف الشخصي.



- الضغَط على العناصر التي تم حذفها مؤخرًا ثم في الجزء العلوي، الضغط على نوع المحتوى المراد استعادته أو حذفه نهائيًا.

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- بالنسبة لمنشورات الملف الشخصي او لمقاطع الفيديوهات اأو ريلز أو للقصص المؤرشفة يتم الضغط على الصورة أو الفيديو أو القصة المراد استعادتها أو حذفها نهائيًا.- الضغط على الزاوية العلوية اليسرى، ثم الضغط على استعادة إلى الملف الشخصي أو استعادة لاستعادة المحتوى أو حذفه.- يجب التأكَّد من استخدام أحدث إصدار من تطبيق Instagram للتمكن من عرض المحتوى الذي تم حذفه مؤخرًا.حذف المحتوى- سيتم حذف المحتوى الموجود في العناصر التي تم حذفها تلقائيًا بعد 30 يومًا، أو حتى 24 ساعة للقصص غير الموجودة في أرشيف القصص وخلال فترة 30 يومًا، يمكن الوصول إلى المحتوى المحذوف من الحساب في العناصر التي تم حذفها مؤخرًا على تطبيق Instagram لأجهزة Android وiPhone واستعادته أو حذفه نهائيًا.- إذا لم يظهر المحتوى المراد استعادته في العناصر التي تم حذفها مؤخرًا، فقد يكون مر على المحتوى ما يزيد عن 30 يومًا أو 24 ساعة للقصص.