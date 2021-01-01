عاش 105 سنوات من عمر الإنسان..نفوق «آن آن» أكبر باندا في العالم..

نفق «آن آن»، أكبر ذكر باندا في العالم، عن عمر ناهز 35 عامًا في مدينة ملاهي في هونج كونج، إذ تم إنهاء حياة الباندا العملاق بطريقة القتل الرحيم بعد أن تدهورت صحته على مدار عدة أسابيع، وفقًا لبيان صادر عن منتزه «أوشن بارك» حيث عاش «آن» منذ عام 1999.
وأضاف البيان «عاش آن آن حياة كاملة انتهت بعمر محترم هو 35 عاما، ما يعادل 105 سنوات من عمر الإنسان، جلب لنا آن آن ذكريات جميلة مع العديد من اللحظات الدافئة، وسوف يحزننا كثيرا رحيله وسنفتقد ذكاءه ومرحه»، بحسب «لايف ساينس».
قصة «آن آن» وحياته في هونج كونج
أُهدي ذكر دب الباندا العملاق في عام 1999 إلى هونج كونج مع أنثى تدعى «جيا جيا»، وتم توفير الباندا من قبل المسؤولين الصينيين كجزء من برنامج «دبلوماسية الباندا»، حيث يتم تأجير الباندا العملاقة (الموجودة حصريًا في الصين) إلى دول أخرى، وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس» (AP).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!