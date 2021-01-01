عاش 105 سنوات من عمر الإنسان..نفوق «آن آن» أكبر باندا في العالم..



باندا باندا

نفق «آن آن»، أكبر ذكر باندا في العالم، عن عمر ناهز 35 عامًا في مدينة ملاهي في هونج كونج، إذ تم إنهاء حياة الباندا العملاق بطريقة القتل الرحيم بعد أن تدهورت صحته على مدار عدة أسابيع، وفقًا لبيان صادر عن منتزه «أوشن بارك» حيث عاش «آن» منذ عام 1999.



وأضاف البيان «عاش آن آن حياة كاملة انتهت بعمر محترم هو 35 عاما، ما يعادل 105 سنوات من عمر الإنسان، جلب لنا آن آن ذكريات جميلة مع العديد من اللحظات الدافئة، وسوف يحزننا كثيرا رحيله وسنفتقد ذكاءه ومرحه»، بحسب «لايف ساينس».



قصة «آن آن» وحياته في هونج كونج

أُهدي ذكر دب الباندا العملاق في عام 1999 إلى هونج كونج مع أنثى تدعى «جيا جيا»، وتم توفير الباندا من قبل المسؤولين الصينيين كجزء من برنامج «دبلوماسية الباندا»، حيث يتم تأجير الباندا العملاقة (الموجودة حصريًا في الصين) إلى دول أخرى، وفقًا لوكالة «أسوشيتيد برس» (AP).

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نفقت «جيا جيا» في عام 2016 عن عمر ناهز 38 عامًا، ما يجعلها أكبر باندا منفردة تم الاحتفاظ بها على الإطلاق، ويُذكر أنه في البرية تعيش الباندا عادةً من 14 إلى 20 عامًا، وفقًا للصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وبمجرد وصول الباندا الأسيرة إلى العشرينيات من عمرها، فإنها عادة ما تتوقف عن التكاثر، وعند هذه النقطة تعتبر أصابتها «الشيخوخة».الأسابيع الأخيرة في حياة الباندا «آن آن»تعتبر حيوانات الباندا المسنة عرضة لمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، وهو مرض أصاب «آن آن» في أسابيعه الأخيرة، كما انخفض تناوله للطعام بشكل متزايد، كما زاد وقت نومه بشكل كبير أيضا، وبحلول 17 يوليو الجاري توقف عن تناول الأطعمة الصلبة تمامًا وشرب فقط الماء المشبع بالإلكتروليتات.بعد عدة أسابيع من الرعاية الصحية لـ«آن آن» بسبب صحته السيئة، اختار فريق من الأطباء البيطريين وخبراء الحفاظ على الباندا القتل الرحيم للباندا العملاق، لمنع المزيد من المعاناة.