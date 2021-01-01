شاهد .. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة"

في لقطة مثيرة للذعر، تحولت مباراة شطرنج بين طفل وروبوت، إلى كارثة، بسبب هجوم الروبوت "المفاجئ" على الطفل الموهوب بلعبة الشطرنج.
وأفادت مصادر إعلامية روسية أن روبوتا يلعب الشطرنج أمسك بإصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.
وقال سيرجي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة تاس للأنباء بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.
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