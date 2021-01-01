شاهد .. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة"

آخر الأخبارعلم وتقنية › شاهد .. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة"

صورة الخبر: روبوت يهاجم طفلا
روبوت يهاجم طفلا

في لقطة مثيرة للذعر، تحولت مباراة شطرنج بين طفل وروبوت، إلى كارثة، بسبب هجوم الروبوت "المفاجئ" على الطفل الموهوب بلعبة الشطرنج.

وأفادت مصادر إعلامية روسية أن روبوتا يلعب الشطرنج أمسك بإصبع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وكسره، خلال مباراة في بطولة موسكو المفتوحة الأسبوع الماضي.

وقال سيرجي لازاريف، رئيس اتحاد الشطرنج في موسكو، لوكالة تاس للأنباء بعد الحادث، إن الروبوت كسر إصبع الطفل، مضيفا أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات الشطرنج السابقة دون مشاكل مشابهة.

يُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل أيام، إصبع الصبي وهو يقرص من الذراع الآلية لعدة ثوان، قبل أن يندفع ثلاثة رجال لتحرير الصبي من قبضة الآلة.

وقال سيرغي سماغين، نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج، إن الطفل الصغير "خرق" القوانين لأنه لم ينتظر الروبوت حتى ينهي حركته في اللعبة، هذا الأمر دفع الآلة للتصرف بشكل غريب.

وأكد المسؤولين أن الطفل، الذي يعتبر من بين أفضل 30 لاعبا روسيا بالشطرنج دون 10 أعوام، عاد للمشاركة في المسابقة اليوم التالي.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد .. روبوت يهاجم طفلا صغيرا في مباراة شطرنج "مرعبة"

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73577

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager