حول فرنسى نفسه لـ"كائن فضائى" يشكو صعوبة العثور على وظيفة.. اعرف قصته

أصر أنتونى لوفريدو، البالغ من العمر 34 عامًا، الذى حول نفسه لما يشبه "الكائن الفضائى"، على أنه مجرد رجل عادى، ويريد أن يعامله الناس على هذا النحو، وقال الرجل الفرنسى، الذى حول نفسه إلى "فضائى أسود"، إنه لا يستطيع العثور على وظيفة لأن الناس يحكمون عليه بالغرابة والرفض، وفقًا لموقع ndtv.
خضع أنتونى لوفريدو، لتعديلات شديدة فى الجسم، مثل تقسيم اللسان لخلق تأثير متشعب، وغطى جسمه بالوشم من الرأس إلى أخمص القدمين، بما فى ذلك مقل العيون، ويعتبر لوفريدو نفسه "مشروعًا"، وشارك متابعيه صور حول تعديلات جسده على حسابه بموقع "إنستجرام"، والذى يحمل نفس الاسم، كما تم بتر إصبعين للفرنسى لجعل يده اليسرى تشبه المخلب.
ظهر Loffredo مؤخرًا فى برنامج podcast Club 113 حيث اعترف بأنه تلقى الكثير من ردود الفعل "السلبية" بسبب مظهره الفريد، ونُقل عنه قوله: "هناك أشخاص عندما يروننى يصرخون ويركضون، أنا بشر لكن الناس يعتقدون أننى مجنون".
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