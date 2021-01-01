حول فرنسى نفسه لـ"كائن فضائى" يشكو صعوبة العثور على وظيفة.. اعرف قصته



كائن فضائى كائن فضائى

أصر أنتونى لوفريدو، البالغ من العمر 34 عامًا، الذى حول نفسه لما يشبه "الكائن الفضائى"، على أنه مجرد رجل عادى، ويريد أن يعامله الناس على هذا النحو، وقال الرجل الفرنسى، الذى حول نفسه إلى "فضائى أسود"، إنه لا يستطيع العثور على وظيفة لأن الناس يحكمون عليه بالغرابة والرفض، وفقًا لموقع ndtv.



خضع أنتونى لوفريدو، لتعديلات شديدة فى الجسم، مثل تقسيم اللسان لخلق تأثير متشعب، وغطى جسمه بالوشم من الرأس إلى أخمص القدمين، بما فى ذلك مقل العيون، ويعتبر لوفريدو نفسه "مشروعًا"، وشارك متابعيه صور حول تعديلات جسده على حسابه بموقع "إنستجرام"، والذى يحمل نفس الاسم، كما تم بتر إصبعين للفرنسى لجعل يده اليسرى تشبه المخلب.



ظهر Loffredo مؤخرًا فى برنامج podcast Club 113 حيث اعترف بأنه تلقى الكثير من ردود الفعل "السلبية" بسبب مظهره الفريد، ونُقل عنه قوله: "هناك أشخاص عندما يروننى يصرخون ويركضون، أنا بشر لكن الناس يعتقدون أننى مجنون".

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وتابع: "لا يمكننى العثور على وظيفة، هناك الكثير من الأشياء السلبية، يمكن أن تكون إيجابية لأنك تشعر بتحسن عن طريقها، لكن عليك أن تعرف أن هناك جانب مظلم أيضًا"، وقال لوفريدو، إنه يدرك حقيقة أن مظهره قد يذهل الناس، لذلك يحاول أن يجعل الناس مرتاحين من خلال التحرك إلى جانب آخر أثناء عبور الناس.واستطرد: "إنه قتال كل يوم، لأنك تجد كل يوم أشخاصًا جددًا لا يفهمون، ويريدون الحكم عليك، لا يفهم الجميع كل شيء.. مثلى، أنا لا أفهم الكثير من الأشياء عن الكثير من الناس".