فيتامينات مفيدة لمكافحة شيخوخة البشرة



فيتامينات فيتامينات

الفيتامينات التي يتم الحصول عليها من النظام الغذائي المتوازن يمكن أن تؤخر الشيخوخة وتحمي الصحة الجلديه وتحافظ على نضارة البشرة حيث يعدُّ النظام الغذائي المتوازن للإنسان بمثابة الطريقة السليمة للحفاظ على الصحة الجسدية وسلامة أعضاء الجسم، ومنح الأخير القدرة على محاربة ومقاومة الكثير من المخاطر الصحية. فالفيتامينات التي يتم الحصول عليها من النظام الغذائي المتوازن.



تحافظ على نضارة بشرة الوجه عوضاً عن الأعمال التجميلية



فيتامينات تؤثر بشكل مباشرعلي عملية شيخوخة بسبب تأثيراتها المباشرة على الخلايا وعلى الأعضاء، وتشمل هذه الفيتامينات

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1- فيتامين دييساعد فيتامين دي D الجسم على امتصاص الكالسيوم، حيث يدخل الأخير في عملية دعم وترميم العظام بشكل مباشر وبناء كثافة العظام.بالإضافة إلى ذلك، يُعد فيتامين دي من أهم العناصر الداعمة لعملية التمثيل الغذائي في العضلات، والتي تنخفض مع تقدم العمر، لذلك فإن تزويد الجسم بهذا الفيتامين يجنّبه تراجع الكتلة العضلية.هذا وأشارت الكثير من الدراسات إلى فوائد فيتامين دي على جهاز المناعة، لكن بعضها أهمل أحد أهم أدواره الرئيسية، وهي منع هشاشة العظام.2- فيتامين سيتؤكد غالبية الدراسات أن فيتامين سي C من أهم مضادات الأكسدة القوية، التي توفر الدعم المناعي، وتمنع الجذور الحرّة المسؤولة عن الكثير من الأضرار للجسم.ولكن هناك مهمة أخرى لفيتامين سي،وهي إنتاج الكولاجين؛ وهو أحد البروتينات التي تحافظ على نضارة البشرة ومسؤول عن الشباب بشكل رئيسي.، يمكن للفيتامين سي أيضاً أن يحمي من تراجع "التيلوميرات"، وهي أجزاء من الكروموسوم تحتوي على معلومات الحمض النووي وتصبح أقصر مع تقدم العمر.3- فيتامين أيعتبر فيتامين أ A، هو أساس مركّب "الريتينويد"، وهو المعيار الذهبي للعناية بالصحة الجلديةوتشير الدراسات إلى أن بعض المركّبات التي يتم وصفها في العيادات الطبية مثل "Retin-A" بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تحتوي على الريتينول، وهو المسؤول عن زيادة تجدد خلايا الجلد وتنعيم الخطوط الدقيقة وتقليل التجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، يُسهم هذا الفيتامين في دعمها.بالإضافة إلى دور فيتامين أ في دعم الجلد والحدّ من شيخوخته. كما يلعب هذا الفيتامين دوراً محورياً في الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك دعم أجزاء الدماغ المخصصة للذاكرة والتعلم.4- فيتامين كأظهرت مراجعة علمية كبيرة شملت عدة دراسات مضادات الأكسدة"، أن فيتامين ك K هو عامل مساعد وحيوي في تنشيط العديد من البروتينات التي تعمل ضد المتلازمات المرتبطة بالعمر.إنه من بين فوائد فيتامين ك المساعدة على منع تصلب الشرايين وأمراض القلب، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين ومحاربة السرطان.5 - فيتامين إيكشفت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أنَّ أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار والتي قد تلعب دوراً محورياً في تقديم شيخوخة صحية، هو الفيتامين إي E. إن لـهذا الفيتامين فوائد هامة تتعلق بحماية الأعصاب، ما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وقلب الإنسان