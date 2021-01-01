ظهور الشمس الكاذبة لمدة 30 دقيقة في النرويج



الشمس الكاذبة الشمس الكاذبة

وثّق مصور نرويجي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لظاهرة طبيعية مذهلة، تحدث عادة في فصل الشتاء، عندما تكون الشمس منخفضة في الأفق.



واندهش متابعو المصور سفين نوردرم من وهم بصري غير عادي، استمر لفترة زمنية تتراوح بين 20 و30 دقيقة.



وبحسب ما نقلته "سي إن إن" CNN، تنتمي ظاهرة Sun Dog، أي "الشمس الكاذبة"، إلى عائلة الهالات الناتجة عن انكسار ضوء الشمس بواسطة بلورات الجليد في الغلاف الجوي.

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وأوضح موقع خدمة الطقس الوطنية بأمريكا أن الشمس الكاذبة تظهر عادة كبقع ضوئية ملونة تبعد 22 درجة من على يسار الشمس، أو يمينها، أو الجانبين معًا.وتكون "الشمس الكاذبة" أو الوهمية عادة على الارتفاع ذاته فوق خط الأفق، مثل الشمس.وتتراوح الألوان بين الأحمر، اللون الأقرب للشمس، واللون الأزرق خارج الهالة الضوئية.ولاحظ نوردرم هذه الظاهرة فيما كان يمارس هواية التزلج في النرويج، وسرعان ما قرّر رصدها بعدسة كاميرته، التي تصادف أنها كانت بحوزته.وبالطبع، لم يستطع المصور النرويجي أن يُحضّر نفسه لرصد هذه اللقطات، لأنه لا يمكن توقع موعد حدوث الظاهرة أساسًا.وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها نوردرم ظاهرة "الشمس الكاذبة"، إذ سبق أن قام بتصويرها 4 أو 5 مرات.ورغم اختلاف شدّتها في كل مرة، إلا أنها "تجربة من عالم آخر"، بحسب ما أوضح المصور النرويجي.وحازت هذه الصور على إعجاب العديد من الأشخاص، عبر حساب نوردرم على موقع "إنستغرام".ولخص المصور النرويجي ردّ الفعل بكلمة واحدة، أي "الذهول".