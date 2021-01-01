اعرف التفاصيل..جوجل تطرد مهندس برمجيات الذكاء الاصطناعى..

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صورة الخبر: جوجل
جوجل

طردت شركة جوجل مهندس برمجيات عمل في فريق تطوير الذكاء الاصطناعي في الشركة، بسبب ادعائه بأنه أجرى محادثات مع روبوت أصبح "واعياً ولديه مشاعر مثل البشر".

ووفقا لما ذكره موقع "العربية"، أكدت جوجل طرد موظفها في بيان قالت فيه إن مزاعم المهندس بليك ليموين "لا أساس لها على الإطلاق"، وإنه شارك معلومات سرية عن الشركة مع أطراف ثالثة.

قدم ليموين ادعاءه في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" في يونيو، قائلاً إن LaMDA - روبوت الذكاء الاصطناعي الذي تفاعل معه كان شخصاً. قبل أن تضعه جوجل بعدها في إجازة مدفوعة الأجر.

ووفقاً للبيان، قامت الشركة بطرده في النهاية بعد أن "ظل يفضل باستمرار انتهاك سياسات التوظيف وأمن البيانات الواضحة التي تتضمن الحاجة إلى حماية معلومات المنتج".

وقالت جوجل إنها بحثت في الأمر على نطاق واسع، بما في ذلك 11 مراجعة لـ LaMDA.

المصدر: اليوم السابع

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