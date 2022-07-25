سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-7-2022

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اسعار العملات

تعرف على أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 18.89 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 18.89 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

وعرض المصرف العربي الدولي سعر الدولار بحوالى 18.74 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

وطرح بنك التجاري الدولي سعر الدولار بنحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي إلى 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك المشرق إلى 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.

المصدر: العاصمة نيوز

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