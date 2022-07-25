سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 25-7-2022

تعرف على أحدث تحركات سعر الدولار اليوم الأحد 24-7-2022 في البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 18.88 جنيه للشراء، و18.96 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 18.89 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 18.89 جنيه للشراء و18.94 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني إلى 18.81 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع.
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