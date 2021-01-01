طريقة تحضير الكريب بالجبن

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الكريب بالجبن


يعد الكريب من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة سواء حلو أو حادق، ويعد الكريب من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها للإفطار بشكل جديد.



وإليك طريقة تحضير الكريب بالجبن .

مقادير الكريب بالجبن
كوب دقيق أبيض
كوب حليب سائل
بيضة كبيرة
رشة ملح
زيت للتسوية

الحشو:
كوب جبنة رومي مبشورة
كوب جبنة موزاريلا مبشورة
2 حبة طماطم مكعبات
2 حبة فلفل أخضر مكعبات

طريقة تحضير الكريب بالجبن
1- ضعي كوب الحليب ثم ضيفي البيض مع ورشة الملح، وضعي الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الزيت حتى تحصلي على قوام مناسب.

2- بملعقة كبيرة ضعي القليل من العجين في طاسة ساخنة بها القليل من الزيت، أو طاسة غير لاصقة حتى تنهي الكمية.
3- اختاري الشكل الذي تريديه للكريب ثم ضيفي الجبن الرومي والموزاريلا مع الخضار المشكل، وأغلقي الكريب وضعية على طاسة ساخنة غير لاصقة حتى تسيح الجبن.

المصدر: elbalad

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