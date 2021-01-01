

الكريب بالجبن الكريب بالجبن



يعد الكريب من الوصفات المميزة التي يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة سواء حلو أو حادق، ويعد الكريب من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها للإفطار بشكل جديد.







وإليك طريقة تحضير الكريب بالجبن .

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مقادير الكريب بالجبنكوب دقيق أبيضكوب حليب سائلبيضة كبيرةرشة ملحزيت للتسويةالحشو:كوب جبنة رومي مبشورةكوب جبنة موزاريلا مبشورة2 حبة طماطم مكعبات2 حبة فلفل أخضر مكعباتطريقة تحضير الكريب بالجبن1- ضعي كوب الحليب ثم ضيفي البيض مع ورشة الملح، وضعي الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم ضيفي الزيت حتى تحصلي على قوام مناسب.2- بملعقة كبيرة ضعي القليل من العجين في طاسة ساخنة بها القليل من الزيت، أو طاسة غير لاصقة حتى تنهي الكمية.3- اختاري الشكل الذي تريديه للكريب ثم ضيفي الجبن الرومي والموزاريلا مع الخضار المشكل، وأغلقي الكريب وضعية على طاسة ساخنة غير لاصقة حتى تسيح الجبن.