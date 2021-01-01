رأس مومياء مصرية حيرت علماء بريطانيين|تفاصيل



رأس مومياء مصرية رأس مومياء مصرية



يحاول علماء بريطانيون حالياً فك لغز رأس مومياء مصرية قديمة تم العثور عليها بأحد المنازل بمقاطعة كنت البريطانية، يرجح أنها لـسيدة، ويعود تاريخها إلى نحو 2000 عام، حيث بدأ مستشفى «ميدستون» البريطانية إجراء فحوصات على الرأس الأثرية بواسطة الأشعة المقطعية، للكشف عن تاريخها، وأصولها.



وبحسب ما رد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لا يعرف مصدر الرأس الأثرية حتى الآن، لكن من المرجح أنها وصلت إلى بريطانيا في القرن التاسع عشر، كهدية تذكارية، قبل أن تنقل لصاحبها الحالي في القرن العشرين، الذي أهداها في علبة زجاجية لتنضم إلى العرض المتحفي في متحف كانتربري، بحسب بيان صحافي أصدرته المستشفى.



وأشارت صحف بريطانية إلى أن «الرأس الأثري تم اكتشافه محفوظاً في علبة زجاجية داخل قبو، أثناء عملية جرد لمنزل لرجل متوفى، في منطقة رامسجيت بمقاطعة كنت البريطانية، وورثها شقيق الرجل المتوفى الذي نقلها بدوره إلى متحف كانتربري».

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وترجح الفحوصات الأولية التي أجريت على رأس المومياء الأثرية بالأشعة السينية، في جامعة «كانتربري كريست تشيرش»، أن «الرأس تعود لأنثى بالغة»، ويجري حالياً إجراء فحوصات أخرى بالأشعة المقطعية لمعرفة تفاصيل أكثر عنها، وتشير النتائج الأولية للفحص إلى أنه «قد تمت إزالة المخ من الرأس، إضافة إلى أن الأسنان بدت منحوتة، بسبب اتباع نظام غذائي قاسٍ، ويظهر اللسان علامات حفظ جيدة»، بحسب البيان.وقال جيمس إليوت، كبير اختصاصي الأشعة في مستشفى «ميدستون»، والأستاذ بجامعة «كانتربري»، في البيان الصحافي، إن «الفحص سيوفر قدراً هائلاً من المعلومات عن حالة صاحبة الرأس، بدءاً من حالة الأسنان، والأمراض التي عانت منها، وطريقة الحفظ، إضافة إلى المساعدة في تقدير عمر صاحبة الرأس، مشيراً إلى أنه «من المقرر استخدام بيانات المسح في إنشاء نسخة طبق الأصل ثلاثية الأبعاد للرأس، ومحاولة إعادة بناء الوجه للسماح بدراسة أكثر عمقاً».ويضيف إليوت، والذي له دراية بعلم الآثار، إن «التحنيط كان ممارسة شائعة في مصر القديمة، ومن خلال التكنولوجيا الحديثة يمكننا معرفة المزيد عن التقاليد المصرية في هذا المجال»، مشيراً إلى أنه «منذ عام 3500 قبل الميلاد، اعتبر التحنيط وسيلة للحفاظ على الروح في رحلتها للعالم الآخر، وكان المصريون يعتقدون أن عقل الشخص محتجز في القلب، لذلك لم تكن هناك أهمية للمخ الذي كانت تتم إزالته للمساعدة في الحفظ والتحنيط».ويستعد متحف «كانتربري» لعرض الرأس للجمهور، بحسب كريغ بوين، مدير مجموعات العرض في متحف كانتربري، الذي قال في البيان الصحافي: إن «إجراء الفحوصات بالأشعة المقطعية على رأس المومياء، هو جزء من مشروع للحفاظ على الرأس، تمهيداً لعرضها للجمهور العام».