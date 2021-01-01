ألوان الباستيل مسيطرة .. أبرز اتجاهات موضة طلاء أظافر القدمين



موضة طلاء أظافر القدمين موضة طلاء أظافر القدمين



تبحث الكثيرات من النساء عن أبرز اتجاهات موضة طلاء الأظافر لصيف 2022، لتختار اللون الذى يتوافق مع بشرتها، ويساعدها فى الحصول على إطلالة أنيقة، خاصة مع ارتداء الأحذية الصيفية التى تظهر أظافرها أمام الآخرين، ولهذا نستعرض فى هذا التقرير، أبرز اتجاهات طلاء أظافر القدمين بصيف 2022، وفقاً لموقع "womanandhome" كما يلي:







أبرز اتجاهات طلاء أظافر القدمين بصيف 2022



الأسود والبنى:

اللون الطوبي والبني والأسود من أبرز اتجاهات موضة طلاء أظافر القدمين بصيف 2022، والذى يتوافق مع صاحبات البشرة السمراء والقمحى والبيضاء أيضاً .

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اللون الأبيض السادة والمزركش:يعتبر اللون الأبيض أيضاً من أبرز اتجاهات ألوان طلاء أظافر القدمين، والتى يمكن وضعها بطريقة "الفرنش" ما عدا الأصبع الأكبر يمكن رسم زهور أو النقش عليه باللون الأبيض.اللون العنابي اللامع:لا مانع من استخدام اللون العنابي اللامع للقدمين، خاصة الألوان الفاتحة والباستيل التى تساعد فى الحصول على إطلالة مبهجة، خاصة عند ارتداء الصنادل ذات الكعب العالى.اللون الفوشيا المطفى:يساعد هذا اللون الجاذب للانتباه فى الحصول على إطلالة مبهجة ومناسبة للصيف من خلال الحصول على خلفية فوشيا مع رسم نقط سوداء بطلاء أظافر أسود.الجمع بين اللونين الباستيل واللون اللامع:يمكن اختيار لونين من البنى والوردى الفاتح وتوزيعهما على أصابع القدم بطريقة تبادلية واختيار لون لامع للأصبع الأوسط.اختيار لون مناسب مع بعض الملصقات:تساعد إضافة المجوهرات أو الملصقات المرحة على الأظافر فى الحصول على إطلالة مميزة خلال فصل الصيف، من خلال وضع ملصق على وتغطيتها بطبقة علوية من "التوب كوت" أو المانيكير الشفاف لإغلاقه في مكانه.الموف الفاتح مع اللون الأبيض:لا مانع من وضع اللون الموف الفاتح فى جميع أصابع القدمين، مع تلوين أصبع القدم الكبير باللون الأبيض، مع توزيع القليل من اللون الموف على اللون الأبيض.