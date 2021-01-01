فيريرا: سننجح في تعويض رحيل بنشرقي



فيريرا فيريرا





شدد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على أن فريقه تسيد المباراة منذ البداية أمام سموحة مشيرا إلى أن فريقه يعتمد على عديد اللاعبين الشباب عكس باقي الفرق.



وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد ليواصل تربعه على قمة الدوري المصري.

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وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بعد الفوز بالكأس كانت هناك أجواء فرحة في النادي وأحيانا يعقب ذلك عدم تركيز وإجهاد. سنلعب عديد المباريات القوية في قترة قصيرة".وأضاف "قدمنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها منذ البداية وقريبين من مرمى سموحة ونجحنا في خلق المساحات، أهنئ اللاعبين على الفوز. كان بإمكاننا أن نسجل المزيد من الأهداف".وتابع "إنها مباراة أخرى أقل نمر بها في الدوري، الشيء الوحيد الذي نحتاج لعدم وجوده هو الإصابات والإيقافات لأن هذا هو من سيعطلنا".وواصل "لعبنا بأسلوب مختلف اليوم، اللاعبون تطوروا من الناحية الخططية والتغييرات تساعدنا كثيرا. سنرى كيف ستتعامل باقي الفرق في ضغط المباريات أيضا".واستكمل "نعتمد على اللاعبين الشباب والفرق الأخرى لديها لاعبين أكثر. شيكابالا كان خيارا جديدا لنا منذ بداية المباراة وكذلك إسلام جابر. خبرة شيكابالا ساعدته على التأقلم بشكل سريع".وأردف عن بنشرقي "نجح في وضع اسمه في تاريخ الزمالك بعد فوزه بالبطولات هنا، ولكن الحياة متغيرة دائما. لن نستطيع الحديث فقط عن مركز بنشرقي فالمتواجدين سينجحون في تعويض غيابه. لن نحاول ان نجد بنشرقي جديد ولكن سنعتمد على اللاعبين المتواجدين حاليا مثملا حدث مع طارق حامد ومحمد أبو جبل وسنكمل مشوارنا بشكل طبيعي".وأتم "الفوز بالكأس كان ختاما جيدا لمسيرة بنشرقي واليوم عدنا للدوري وفزنا بفضل مجهودات اللاعبين الحاضرين".ويلعب الزمالك أمام فيوتشر الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.