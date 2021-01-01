لمكياج عيون وآيلاينر ثابت ومثالى رغم حرارة الصيف



لمكياج عيون وآيلاينر لمكياج عيون وآيلاينر



كثير من الفتيات عند وضع المكياج قد تضيع الكثير من الوقت وهى ترسم عينها، ما يعطيها شعورا بالإرهاق والإحباط لعدم تمكنها من الرسم بإتقان مع وجود بعض التلطيخ فى مكياجها الذى يكون من الصعب إصلاحه، إلا بعد صعوبة كبيرة، خاصة فى الصيف، لكن توجد بعض الحيل التي يمكن للفتاة أن تتعلمها للحفاظ على المكياج طوال اليوم، وفقاً لموقع"birdie".







نصائح لتثبيت مكياج العيون:

اختيار الصيغة

يجب استخدام كحل مقاوم للماء ليدوم لفترة طويلة، وقلم محدد جل مقاوم للماء.

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تحضير البشرةيجب تنظيف البشرة وترطيب الجفون لإزالة الزيت من البشرة عن طريق وضع مرطب مائي، ويكون خالي من الزيت، وسوف يرطب البشرة دون جعل المنطقة زلقة، ويمكن ترك الجفن ليجف قبل إضافة البرايمر، وإذا كانت البشرة دهنية يمكن إزالة الزيت الزائد بمنديل برفق، ويمكن تخطى وضع المرطب والانتقال إلى البرايمر، حتى يتم تجنب أي رطوبة زائدة.استخدام البرايمرإذا كانت الجفون دهنية فإن البرايمر يكون حاجزا مهما من الزيوت الطبيعية، لوضع المكياج عليه، بدون قاعدة متساوية، وقد يتخطى الأيلاينر الجفن عند وضعه، إذا كانت البشرة جافة، ويكون خافى العيوب غير اللامع خدعة مفيدة حينها، ويمكن وضع نقطة صغيرة من البرايمر بالإصبع وتربيت بها على الجفن برفق.البودرة أولاًيوصى باستخدام البودرة قبل التحضير الأول للبطانة، قبل وضع الأيلاينر، ويجب التأكد من خلو منطقة العين والرموش من الدهون الزائدة، ثم وضع الكحل والبودرة التي تدوم لفترة طويلة.طبقة بودرة شفافةبعد أن يجف أو تطبيق من محدد العيون بفرشاة صغيرة، يمكن وضع البودرة الشفافة غير اللامعة، فوق الكحل بضربات قصيرة للداخل، ثم رسم طبقة ثانية من محدد العيون لمزيد من الكثافة.خذى وقتكيجب التأكد من رسم محدد العيون الخاص طبقة طبقة، بالترتيب، وقد يستغرق وقتا اطول، ولكن الأمر يستحق على المدى الطويل، ومسح البودرة حتى لا تشعر بالجفون ثقيلة.استخدام أكثر من طبقةإذا كنتِ لا تجيدين التحكم في فرشاة الايلاينر يمكن رسم العين باستخدام أكثر من طبقة، فتكون الأولى من قلم تحديد العيون والثانية من الفرشاة.رذاذ التثبيتيكن تثبيت الرسمة عن طريق بخاخ التثبيت أو بودرة التثبيت بحركة X، رشي على الوجه مع التأكد من إبعاد الزجاجة عن الوجه بمسافة ست بوصات مع بقاء العين مغمضة.كيفية رسم الآيلاينر لإطلالة خالية من العيوبيجب رج محدد العين إذا كان سائلا، وعليكِ البدء من منتصف العين، والتحرك من الزاوية الخارجية، متبعة خط الرموش العلوى، بالقرب من الرموش بقدر المستطاع.اسحبى خط من الزاوية الداخلية لخط الرموش العلوى، إلى منتصف العين لسد الفجوة، وأضيفي الأجنحة بالبدء ثم تحركي بزاوية باتجاه خط الرموش السفلى.