للتخلص من رائحة الجسم الكريهة بوصفات طبيعية



للتخلص من رائحة الجسم الكريهة للتخلص من رائحة الجسم الكريهة



يتسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس في فصل الصيف، إلى التعرق الذى يؤدى لصدور رائحة كريهة تتسبب في الشعور بالإحراج أمام الآخرين، سواء في العمل أو في المواصلات العامة وغيرها من أماكن التجمعات المختلفة، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، وفقاً لما ذكره موقع "medindia".





وصفة الخل الأبيض للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

يساعد الخل في تخفيض درجة حموضة الجسم مما يمنع من تكاثر البكتيريا من التكاثر، لأنها لا تستطيع البقاء في بيئة حمضية، من خلال غمس كرة قطنية في الخل ومسح الإبطين، أو إضافة بضع قطرات من الخل الأبيض في ماء الاستحمام وشطف الإبطين، للحصول على نتيجة إيجابية.





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وصفة الليمون للتخلص من رائحة الجسم الكريهةيساعد فرك الليمون مباشرة في الإبط ثم شطفه بالماء البارد، أو خلط كمية من عصير الليمون في ماء الاستحمام في الحصول على جسم منعش، ويمكن مزج عصير الليمون مع صودا الخبز وعمل عجينة ومسح الإبطين بها، ثم الاستحمام للحصول على نتيجة إيجابية.وصفة زيت شجرة الشاي للتخلص من رائحة الجسم الكريهةيتميز زيت شجرة الشاي برائحته القوية، وأنه مضاد للبكتيريا، لذلك يمكن استخدامه كمزيل للعرق، من خلال مزج بضع قطرات من الماء مع زيت شجرة الشاي، وشطف الجسم به، لمدة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، للتخلص من رائحة الجسم الكريهة.وصفة زيت اللافندر للتخلص من رائحة الجسم الكريهةيمكن أن يعمل مزيج من 4-5 زيوت أساسية كمزيل عرق منزلى مثل خلط زيت اللافندر والمريمية وشجرة الشاي والصنوبر والكزبرة، بكميات متساوية، واستخدام المزيج كمزيل للعرق، للتخلص من الروائح الكريهة.