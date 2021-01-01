للعناية بالنباتات المنزلية مع ارتفاع درجات الحرارة.. اهتم بالرى



للعناية بالنباتات المنزلية للعناية بالنباتات المنزلية



مع ارتفاع درجات الحرارة يهرب الكثيرون للمناطق الساحلية أو الذهاب لقضاء وقت على حمامات السباحة للتخفيف من شدة حرارة الجو، ولكن مع كل ذلك هل فكرت في نباتات منزلك؟ النباتات أيضًا تشعر بدرجات الحرارة ويمكن أن تتأثر بالسلب إذا لم تكن نباتات صيفية في الأصل، لسوء الحظ إذا لم تنتبه لاحتياجات النبات، فقد تجد أن نباتاتك تموت واحدة تلو الأخرى، لذا يستعرض اليوم السابع بعض النصائح للعناية بالنباتات المنزلية في الصيف وفقاً لموقع "pistilsnursery" كما يلي:



خلق جو رطب

لا يمكن ري النباتات خلال النهار والساعات الحارة لأن هذا قد يقتل الجذور، ولكن يجب رش اوراق النباتات التي تحب الرطوبة العالية خلال فترات الحرارة، يمكنك أيضًا ملء طبق ضحل بالحصى وتعبئته بالماء وتثبيت الوعاء في الأعلى لخلق مناخ رطب قليلًا لنباتك مما يوفر الرطوبة ويساعد نباتاتك على البقاء حيه في الصيف.





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الاهتمام بالريالري المناسب هو مفتاح العناية بالنباتات الداخلية، ويجب أن تتذكر أن الحرارة والشمس تتسبب في تبخر الماء من التربة بمعدلات أسرع، فاستعدادًا لموجة الحر، تأكد من إعطاء نباتاتك وفره في المياه حسب نوعه وحاجته، وتأكد من امتصاص الماء فعليًا عن طريق الري ببطء، والسماح للنبات بامتصاص الماء الزائد في وعاء.عمل مظلة للنباتاتالنباتات تصاب بحروق الشمس أيضًا، ستحصل النباتات التي تعيش في النوافذ المواجهة للجنوب والغرب على جرعة مشرقة بشكل خاص من فيتامين (د) خلال موجة الحر في نهاية هذا الأسبوع، ولكن نظرًا لأنه لا يمكنك وضع واقٍ من الشمس على أوراقها، فمن الأفضل نقلها قليلاً إلى منزلك لتجنيبها التعرض المباشر للشمس، أو على الأقل عمل مظلة مؤقته لها.لا تسمد أثناء موجة الحرعلى الرغم من أن السماد هو صديق نباتاتك، خاصةً خلال فصل الصيف، فلا ينبغي أبدًا تسميد النبات المجهد حتى يتعافى، عندما يكون نباتك في مكان صيفي مشمس، فإنه لا يبحث عن مغذيات إضافية ولا يكون مستعدًا للاستفادة منها، سيؤدي إدخال هذه في التربة إلى المخاطرة بمزيد من الضغط على نباتك.