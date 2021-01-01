حوليها لأكواب .. طرق لإعادة تدوير البرطمانات القديمة

من منا لا يوجد في خزانة مطبخها الكثير من الأشكال والأحجام المختلفة من البرطمانات فهي موجودة في كل مكان، وبوفرة ولكن لا نستطيع استخدامها بطريقة مفيدة ما يجعلنا أحيانًا نقوم بالتخلص منها، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأفكار البسيطة التي تجعلك تستخدمين هذه البطرمانات الفارغة بشكل سهل ومثالي ومفيد وفقًا لموقع "ruralsprout" كما يلي:
تجهيز المخللات
هذه البرطمانات مفيدة جدًا لاستخدامها في تخليل بعض الأطعمة مثل الخيار الليمون والزيتون والجزر، فبمجرد وضع الخضروات بها وصب الماء ومن ثم الخل والملح واغلاقها بإحكام ستحصل على مجموعة من المخللات اللذيذة لوجباتك اليومية.
حفظ الصوصات
يمكنك عمل صوصات مختلفة في المنزل كصوص البيتزا وصوص السلطة وصوص السندوتشات وصوص الجبن والطماطم ووضعها في تلك البرطمانات وغلقها باحكام ثم حفظها وتركها لحين الاستخدام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!