حوليها لأكواب .. طرق لإعادة تدوير البرطمانات القديمة



تدوير البرطمانات القديمة تدوير البرطمانات القديمة

من منا لا يوجد في خزانة مطبخها الكثير من الأشكال والأحجام المختلفة من البرطمانات فهي موجودة في كل مكان، وبوفرة ولكن لا نستطيع استخدامها بطريقة مفيدة ما يجعلنا أحيانًا نقوم بالتخلص منها، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الأفكار البسيطة التي تجعلك تستخدمين هذه البطرمانات الفارغة بشكل سهل ومثالي ومفيد وفقًا لموقع "ruralsprout" كما يلي:



تجهيز المخللات

هذه البرطمانات مفيدة جدًا لاستخدامها في تخليل بعض الأطعمة مثل الخيار الليمون والزيتون والجزر، فبمجرد وضع الخضروات بها وصب الماء ومن ثم الخل والملح واغلاقها بإحكام ستحصل على مجموعة من المخللات اللذيذة لوجباتك اليومية.



حفظ الصوصات

يمكنك عمل صوصات مختلفة في المنزل كصوص البيتزا وصوص السلطة وصوص السندوتشات وصوص الجبن والطماطم ووضعها في تلك البرطمانات وغلقها باحكام ثم حفظها وتركها لحين الاستخدام.

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حفظ البهاراتالطريقة التقليدية في إعادة تدوير البرطمانات وهي حفظ التوابل، فيمكنك استخدام هذه البرطمانات الفارغة في حفظ البهارات بدل من الأكياس سهلة القطع كما أن احجام البرطمانات سيجعلك تضعي فيهم التوابل المناسبة حسب كل حجم، مقل الفلفل الأسود قومي بوضعه في برطمان صغير يسهل حمله بسرعة في المطبخ، ولكن اعواد القرفة في البرطمان الأكبر حجماً وهكذا.حفظ البقوليات الجافةإذا كان لديك المزيد من البرطمانات كبيرة الحجم يمكن حفظ البقوليات بها، مثل العدس والفول والفاصوليا واللوبيا.حفظ البضائع السائلةأحيانا نقوم بشراء الطحينة والعسل وبعض من انواع الزيوت المختلفة ويقوم البائع وضعها في أكياس بلاستيكية قابلة للقطع، فهنا يأتي دور تلك البرطمانات، كل ما عليك فعله هو سكب محتويات الكيس في البرطمان وغلقه جيداً.تقديم العصائريمكنك تقديم العصائر بها بشكل عصري ولطيف، كما يمكنك ثقب الغطاء الخاص بها ووضع شفاطة بها.