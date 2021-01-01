طرق لتخفيف الضغط والتوتر قبل الزفاف



التخلص من قلق وتوتر يوم الزفاف التخلص من قلق وتوتر يوم الزفاف



الاستعداد ليوم الزفاف من المناسبات السعيدة التي تنتظرها كل فتاة بلهفة وشغف ولكن أكثر ما يؤرقها في ذلك اليوم هو مشاعر الضغط والتوتر التي تنتج من عدم إدارة الأولويات بشكل صحيح لذا نتناول خلال هذا التقرير 8 نصائح تساعد في تخفيف الضغط والتوتر الناتج عن التجهيزات الخاصة بالفرح وفقًا لما أشارت إليه دكتورة ريهام عبد الرحمن الاستشاري الأسري والباحثة في الصحة النفسية.



التغذية السليمة:

الاستعداد لهذا اليوم يبدأ قبل شهر من يوم الزفاف فمن المهم تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي والاهتمام بتناول الفيتامينات الضرورية مثل فيتامين حمض الفوليك والذي يعد من الفيتامينات الضرورية للشعر والبشرة وتجنب المشروبات المنبهة والأطعمة الحارة والنشويات التي تعمل على زيادة الوزن وتسبب لكِ مشاكل في اضطرابات النوم.



ترتيب الأولويات:

معظم الضغوط التي تشعر بها الفتاة ناتجة عن عدم ترتيب الأولويات لذا يفضل عمل خطة بالأشياء والترتيبات الهامة سواء للمستلزمات التي تقومين بشرائها أو ليوم الزفاف نفسه بحيث لا تتراكم الأعباء وتشعرين وقتها بالضغط والتوتر بل عليكِ البدء في تنظيم مهامك قبل يوم الزفاف بفترة كافية طويلة تتراوح ما بين 30 لـ 45 يوما.

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ممارسة الرياضة:ممارسة الرياضة بشكل منتظم وخاصة في الساعات الأولى من صباح يوم الزفاف تساعدكِ على التخلص من التوتر والضغط وذلك لأنها تحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة والذي يجعلك تشعرين السلام النفسي والراحة.الراحة:يفضل أن تكوني شخصية حريصة على النوم والاستيقاظ المبكر حتى تكوني أكثر استعدادا وتفاؤل وراحة جسدية تساعد في ظهور بشرتك بشكل أفضل فالسهر للساعات الأولى من الصباح يصيبك بالصداع والتوتر و العصبية الزائدة لذا يحب أن تحافظين على ألا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات لتستيقظى وكلك نشاط استعدادا لهذه المناسبة السعيدة.تفويض المهام:تراكم المهام سيصيبك بالضغط النفسي وبالتالي فعليكِ تفويض بعض المهام لمن تثقين بهم كالأخوة والأصدقاء وبعض الأقارب فهذا بالطبع سيخفف الضغوط عليكِ.جلسة التدليك:كوني حريصة على عمل الحمام المغربي والذهاب إلى البيوتي سنتر لتحصلي على بشرة ناعمة ومظهر صحي يليق بهذا اليوم وكذلك جلسة التدليك من الخطوات التي تساعدكِ في القضاء على التوتر والضغط والشعور بالهدوء والراحة النفسية.المشروبات الدافئة:الانتظام في تناول المشروبات الدافئة له دور كبير في تحسين الحالة المزاجية واضطرابات المعدة وعسر الهضم مثل الينسون والنعناع والزنجبيل والبابونج.تجنب السلبية:كوني حريصة على أن تكوني بعيده كل البعد عن التفكير السلبي وتوقع الأحداث الحزينة والتفكير فيما مضى كلها ممارسات سلبية تجعلكِ لا تستمتعين بالسعادة في هذا اليوم وهذا بالطبع سيؤثر في تعاملك مع المحيطين بكِ لكن كوني حريصة على توقع الخير والتفاؤل بالقادم