بعد الفوز علي سموحة .. جمهور الزمالك يوجه الشكر لفيريرا

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صورة الخبر: فيريرا
فيريرا


حرصت جماهير نادي الزمالك المتواجده بستاد القاهرة، على توجيه التحية لجوسفالدو فيريرا، المدير الفني واللاعبين، عقب الفوز على سموحة، بالجولة ال26 من بطولة الدوري الممتاز.

وهتف جمهور نادي الزمالك لفيريرا، موجها الشكر له، كما تم الهتاف للاعبي الزمالك ومطالبتهم بالتتويج بلقب بطولة الدوري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد، عن طريق أحمد سيد زيزو، وسيف الدين الجزيري.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى 60 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه.

وتجمد رصيد سموحة بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند 39 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب بعد أن تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي بالدوري بالخسارة أمام الإسماعيلي ثم البنك الأهلي.

المصدر: kooora

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