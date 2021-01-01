طرق لتجفيف الخضراوات والفواكه فى المنزل



تجفيف الخضراوات والفواكه تجفيف الخضراوات والفواكه



يعد تجفيف الفاكهة أو الخضراوات أفضل طريقة لتوفير التكاليف وتقليل إهدار الطعام، ولتوفير الأطعمة والفواكه خارج موسمها، لذا نتناول خلال هذا التقرير أفضل طرق تجفيف الفواكه والخضراوات على طريقة الشيف الشيماء أسامة.



من الممكن أن تقومي بتجفيف الفواكه تحت أشعة الشمس عند درجة حرارة تتراوح ما بين37 و38 ودرجة طوبة منخفضة.



يتم تقطيع الخضراوات والفواكه في شرائح رفيعة قدر المستطاع كما أنه يفضل ترك القشرة على الفواكه مثل التفاح والكيوي والبرتقال وفاكهة المانجو لأن تواجد القشرة يعطى صلابة أكثر ولكن هناك ملحوظة هامة وهي ضرورة نزع البذور منها.

قد يعجبك أيضا...

بعدها نقوم بتحضير صينية ثم نقوم بوضع ورق الزبدة بداخلها ثم نقوم بفرد قطع الفواكه والخضروات ثم وضعها تحت الشمس لمدة ثلاث أيام مع التقليب وعند التأكد من التجفيف قومي بحفظها في برطمان جيد الغلق.الطريقة الثانية لتجفيفوهناك الطريقة الثانية وهي عن طريق وضع ورق زبدة على صينية ووضع الفواكه أو الخضروات عليها وندخلها الفرن لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى تجف.الطريقة الثالثة لتجفيفقومي بوضع ورق الزبدة على فتحات المدفأة الكهربائية ثم قومي بوضع شرائح الفواكه والخضروات وتغطيتها بورق الزبدة من الأعلى لحمايتها من الأتربة ثم تركها لمدة يومين حتى تجف.وتقول الشيف: "من الضروري معرفة فوائد الفاكهة المجففة لكن يجب أن نتناولها بحرص مع مرضى السكر أو الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي ذات سعرات حرارية قليلة وذلك لأن الفواكه المجففة تحتوي على سعرات عالية إذا تم حفظها عن طريق وضع كمية من السكر وأيضًا لا يفضل تناول الفاكهة المجففة لمرضي السكر بسبب ارتفاع نسبة السكريات بها.