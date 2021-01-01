مطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدري القردة

اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القردة، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات عالميا.
وأكد مطار القاهرة الدولي أن عدة إجراءات استثنائية ستتخذها المطارات المصرية للحد من أي احتمالية انتشار الأمراض الوبائية.
وأكدت مصادر بالحجر الصحي بالمطار أن السلطات الطبية اتخذت عدة إجراءات مشددة منذ عودة انتشار جدري القردة على القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!