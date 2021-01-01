وزير الخارجية الروسي يعلق على إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › وزير الخارجية الروسي يعلق على إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

صورة الخبر: وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي


قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح صحفي حول إمكانية إجراء "مفاوضات بشأن مجموعة واسعة من القضايا"، مع أوكرانيا، أن الأمر لا يعتمد على موسكو.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، اليوم الأحد، إن "السلطات الأوكرانية، بدءا من الرئيس (زيلينسكي) وصولا إلى عدد لا يحصى من مستشاريه، تقول باستمرار إنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تهزم أوكرانيا روسيا في ساحة المعركة".

وأضاف أن السلطات في كييف تتصرف وفقا لإملاءات القائمين عليها الغربيين، سواء كانت لندن، أو واشنطن، أو برلين أو العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى".

وقال: "لذلك، فإن الخيار لهم. لكن كلما استمروا (الغربيون) في مطالبتهم أوكرانيا بالقتال حتى النهاية المريرة (ونحن جميعا نعرف ماذا ونهاية من ستأتي)، سيموت المزيد من الناس، وكلما طال استمرار الوضع الحالي، وهو الأمر الذي لا يستفيد منه في المقام الأول الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية".

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزير الخارجية الروسي يعلق على إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38514

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager