

وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الروسي



قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريح صحفي حول إمكانية إجراء "مفاوضات بشأن مجموعة واسعة من القضايا"، مع أوكرانيا، أن الأمر لا يعتمد على موسكو.



وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، اليوم الأحد، إن "السلطات الأوكرانية، بدءا من الرئيس (زيلينسكي) وصولا إلى عدد لا يحصى من مستشاريه، تقول باستمرار إنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تهزم أوكرانيا روسيا في ساحة المعركة".



وأضاف أن السلطات في كييف تتصرف وفقا لإملاءات القائمين عليها الغربيين، سواء كانت لندن، أو واشنطن، أو برلين أو العديد من عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى".

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وقال: "لذلك، فإن الخيار لهم. لكن كلما استمروا (الغربيون) في مطالبتهم أوكرانيا بالقتال حتى النهاية المريرة (ونحن جميعا نعرف ماذا ونهاية من ستأتي)، سيموت المزيد من الناس، وكلما طال استمرار الوضع الحالي، وهو الأمر الذي لا يستفيد منه في المقام الأول الشعب الأوكراني والدولة الأوكرانية".