لتحقيق الأمن الغذائي في البلدين .. خطة مشتركة بين الأردن ومصر

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزير التموين المصري علي المصيلحي في القاهرة يوم الأحد، آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة الأردنية، جرى خلال الاجتماع الذي حضره السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
كما اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر، والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التركيز على الأنشطة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين الأردن ومصر في هذا المجال الاستراتيجي والمهم.
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