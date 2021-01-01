لتحقيق الأمن الغذائي في البلدين .. خطة مشتركة بين الأردن ومصر

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بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزير التموين المصري علي المصيلحي في القاهرة يوم الأحد، آليات تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن الغذائي.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة الأردنية، جرى خلال الاجتماع الذي حضره السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي.



كما اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في مجال إنشاء وتشغيل وتطوير المناطق اللوجستية بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر، والبدء بالتنفيذ خلال شهر بتشاركية مع القطاع الخاص في كلا البلدين، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التركيز على الأنشطة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين الأردن ومصر في هذا المجال الاستراتيجي والمهم.

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وتم توقيع المذكرة على هامش اجتماعات الدورة الـ30 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي.وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن عمان تولي ملف الأمن الغذائي رعاية واهتمام كبيرين في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا خاصة التداعيات التي نتجت عن جائحة كورونا، والأزمة الأوكرانية، وارتفاع الأسعار، واختلال سلاسل التوريد عالميا.وأضاف أنه وبتوجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تعمل الوزارة ضمن منظور شمولي فيما يخص الأمن الغذائي يقوم على الشراكة مع مصر والعديد من البلدان العربية.وصرح بأن الأمن الغذائي محور متكامل مستهدف من الشراكة الصناعية التكاملية التي تجمع الأردن والإمارات ومصر وكذلك رؤية التحديث الاقتصادية للمملكة للسنوات العشر المقبلة.