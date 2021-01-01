فيديو .. السيسي يستقبل لافروف في قصر الاتحادية



السيسي يستقبل لافروف السيسي يستقبل لافروف

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في قصر الاتحادية بالقاهرة.



ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية الروسي مع الرئيس المصري، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في القارة الإفريقية.



وتفتح زيارة وزير الخارجية الروسي للعاصمة المصرية سلسة زيارات إلى عدد من الدول الإفريقية، حيث من المقرر أيضا أن يزور لافروف جمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.

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