فيديو .. السيسي يستقبل لافروف في قصر الاتحادية

آخر الأخباراخبار مصر › فيديو .. السيسي يستقبل لافروف في قصر الاتحادية

صورة الخبر: السيسي يستقبل لافروف
السيسي يستقبل لافروف

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في قصر الاتحادية بالقاهرة.

ومن المقرر ان يبحث وزير الخارجية الروسي مع الرئيس المصري، تعزيز التعاون بين روسيا ومصر، التي تعد الشريك التجاري الأول لموسكو في القارة الإفريقية.

وتفتح زيارة وزير الخارجية الروسي للعاصمة المصرية سلسة زيارات إلى عدد من الدول الإفريقية، حيث من المقرر أيضا أن يزور لافروف جمهورية الكونغو وأوغندا وإثيوبيا.

https://odysee.com/lavrov-sisi-ready:3aab10edb184c3dbb64e6a06d15ef4224c71988a?src=embed

المصدر: وكالات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. السيسي يستقبل لافروف في قصر الاتحادية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24058

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager